اسامی منتقدان تئاتر آبی در جشنواره فجر اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی گروه تئاتر آبی اعلام کرد طبق برنامه‌ریزی‌های تعیین‌شده و با دعوت از چند منتقد و مدرس تئاتر، نمایش‌های شرکت‌کننده در بخش خیابانی بیست و ششمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر توسط این گروه نقد و بررسی خواهد شد.

شورای منتقدان گروه تئاتر آبی به سرپرستی وحید لک با حضور ژوبین غازیانی، نیما کرمی، رامتین خداپناهی، علی شایانفر، شهاب غزالی، رامین محمودیان و محمد سرورعظیمی ضمن دعوت از محمودی، کاکاسلطانی، راسخ راد، غنچی و رضائیان نمایش‌های راهیافته به بخش تئاتر خیابانی جشنواره بیست و ششم را مورد نقد و بررسی قرار خواهند داد.

پیشتر اعضاء این گروه در سال 84 در ترکیب هیئت داوران معرفی شده از سوی انجمن تئاتر خیابانی خانه تئاتر ایران، نمایش‌های بیست و چهارمین جشنواره تئاتر فجر را نیز مورد داوری و نقد قرار داده بودند.