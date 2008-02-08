حق انتخاب مردم باید گسترده باشد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا طلایی نیک سخنگوی فراکسیون وفاق و کارآمدی مجلس هفتم در اولین همایش ائتلاف فراگیر اصولگرایان مستقل که در حسینیه جماران برگزار شد، با اشاره به تهدیدات خارجی و فشارهای اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران، گفت : در سال گذشته وزیر امور خارجه آمریکا به طور متوسط هر 40 روز یک سفر به خاورمیانه انجام داده است و این سفرها به اضافه سفر اخیر جورج بوش نشان می دهد که خاورمیانه در آستانه دگرگونی ساختاری و سیاسی است.

وی تاکید کرد : حضور پرشور مردم در راهپیمایی 22 بهمن همانند سالهای گذشته می تواند این معادلات را بر هم بزند و اعتلای جمهوری اسلامی ایران را به دشمنان ثابت کند.

طلایی نیک اظهار داشت : حضور ملت ایران بیعت مجددی با امام راحل (ره) و رهبری است، هر چند در این برهه به یک ارزیابی و بازشناسی از عملکرد و رویکرد خودمان نیز باید دست بزنیم.

این نماینده مجلس هفتم گفت : در سالهای اخیر شاهد رشد شاخصهای کمی در انتخابات بوده ایم اما از لحاظ کیفی متاسفانه رشد قابل قبولی نداشته ایم.

دبیر کل حزب توسعه وعدالت افزود : باید حق انتخاب مردم گسترده باشد و کسانی که معقتد به نظام و انقلاب و ولایت فقیه باشند حق انتخاب شدن داشته باشند.

طلای نیک در پایان گفت : در این صورت است که می توان فضا را برای مشارکت حداکثری و تشکیل یک مجلس کارآمد، شجاع، مردمی و ارزشی فراهم کرد.