مطالعات بزرگراه غرب به شرق کشور آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب شفقت، ظهر امروز پیش از خطبه های نماز جمعه مرکز استان در جمع نمازگزاران ساروی در مصلی جمعه ساری گفت: عملیات اجرایی این بزرگراه در طول برنامه چهارم توسعه آغاز خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: مطالعات اولیه بزرگراه فوق از چالوس به گنبد در مراحل نهایی قرار دارد که به زودی اجرایی خواهد شد.

استاندار مازندران در ادامه با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ایران حرکت شتابان توسعه ای را در دوران کوتاه خود سپری کرده است، تصریح کرد: انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام حمینی(ره) و هدایت مستقیم مردم پیروز شد.

شفقت با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران در حیات امام حمینی(ره) تثبیت شده است یادآور شد: این انقلاب در کمتر از 10 سال پس از پیروزی ساماندهی شده است.

نماینده عالی دولت در مازندران با اعلام اینکه آثار و برکات بسیاری را انقلاب اسلامی در سطح جهانی و بین المللی کسب کرده است، این توفیقات را مرهون تحول، تعقل و تفکر عاقلانه معمار کبیر انقلاب دانست.

استاندار مازندران با اشاره به اینکه امام خمینی(ره) پرچمدار شجاعت عالم بوده است، خاطرنشان کرد: دنیا ایران اسلامی را باور کرده است و مقاومت و تحمل سختی ها آثار و برکات قیام انقلاب در راه خدا بوده است.

شفقت مدل مدیریت اسلامی تحول گرای ایران اسلامی را یک الگوی نمونه از مدیریت های اساسی و تاثیرگذار در جهان دانست و گفت: دولت نهم تلاش خود را برای تعالی انقلاب اسلامی به کار گرفته است.

این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود به توفیقات دولت نهم و مقایسه توفیقات دولت ایران با دوران قبل از انقلاب پرداخت.