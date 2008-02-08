رهبر جدید کلیسای ارتدکس یونان معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، دیروز پنجشنبه 18 بهمن‌ماه زنگهای کلیسا یرای معرفی متروپلیتن ایرونیموس از شهر تیبز به عنوان جانشین اسقف اعظم کریستودولوس رهبر فقید ارتدکسهای یونان به صدا در آمد.

پس از یک ساعت رأی گیری، ایرونیموس 70 ساله در ایوان دفتر اسقف اعظم در مقابل تشویق پیروان کلیسای یونان و سه اسقف دیگر ظاهر شد.

روحانی منتخب شده گفت: در جایگاهی که کلیسا ما را منصوب کرده باید بدانیم که رهبر اصلی مسیح است.

انتظار می رود مراسم رسمی انتصاب وی روز 27 بهمن ماه برگزار شود.

ایرونیموس خوددار، کاملا با سبک و جذابه و روحیه مبارزه جویانه کریستودولوس که ماه گذشته براثر سرطان در 69 سالگی درگذشت متفاوت است. این در شرایطی است که انتظار می رود وی تلاشهای سلف خود را برای بهبود شکافت میان کاتولیکها و ارتدکسها پیگیری کند.

ایرونیموس رهبری کلیسا را در کشوری برعهده گرفته که مسیحیت ارتدکس 97 درصد از جمعیت کشور را به خود اختصاص داده اند. این کلیسا همچنین در مقایسه با سایر کلیساهای ارتدکس ملی در سراسر جهان از نفوذ بسیاری برخوردار است.

هنوز مشخص نیست رهبر جدید، کلیسا را در سیاست درگیر می کند یا خیر اما کارشناسان پیش بینی می کنند که وی در رابطه با سیاست خوددار و محافظه کار است.