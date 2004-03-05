مبارك درباره عواقب اصلاحات تحميلي بر خاورميانه به آمريكا هشدار داد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از راديو سوا، حسني مبارك درگفتگو با يك روزنامه ايتاليايي گفت: چگونه مي توان طرح هاي آماده شده را بر منطقه اي ازموريتاني تا پاكستان تحميل كرد.

مبارك با اشاره به طرح خاورميانه بزرگ آمريكا كه به دنبال اصلاحات گسترده آمريكايي درمسائل فرهنگي، آموزشي و سياسي منطقه است، گفت: كشورهاي منطقه خود بهتر از ديگران مي دانند چه اقدامي انجام دهند كه به صلاحشان باشد.

مبارك در گفتگو با روزنامه لارپبليكا تاكيد كرد: اگر طرح آمريكايي همه جوانب امر را در نظر نگيرد، ما در گردابي از خشونت و هرج و مرج، غرق خواهيم شد كه نه تنها ضربه سختي به همه خواهد زد بلكه بايد با دمكراسي درجهان عرب خداحافظي كرد.

سيليو برلوسكني نخست وزير ايتاليا پس از ديدار با حسني مبارك رئيس جمهور مصر با اشاره به طرح آمريكايي خاورميانه بزرگ و مخالفت با آن گفت : با مبارك دراين ديدگاه كه كشورهاي خاورميانه خود بايد زمام و اداره هر گونه توسعه و اصلاحات را به دست گيرند، اتفاق نظر دارد.

ديدار مبارك از ايتاليا ،انگليس و فرانسه پيش از نشست آينده سران اتحاديه عرب انجام شد. نشست سران عرب قرار است آخر مارس(11 فروردين 83) در تونس برگزار شود.

طرح آمريكا با مخالفت اكثر كشورهاي عربي روبرو شده است اما قطر در حمايت از طرح آمريكا از مخالفت كشورهاي عربي با اين طرح انتقاد كرده است.



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