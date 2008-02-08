آکادمی علمی فوتبال در فدراسیون تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مهمترین تصمیم گیری های فدراسیون فوتبال در زمان مدیریت محسن صفایی فراهانی تشکیل آکادمی فوتبال بود. در این زمینه اقداماتی نیز صورت گرفت اما به نتیجه نرسید تا اینکه در زمان مدیریت دادکان به بوته فراموشی سپرده شد.

با توجه به نابسامانی های فوتبال در دوره گذشته نسبت به تاسیس آکادمی فوتبال اقدام نشد تا اینکه کفاشیان با حضور در فدراسیون فوتبال به این مسئله توجه ای ویژه نشان داده و ضمن مذاکره با چهره های نامدار ورزش در دانشگاه ها گام نخست را برای تشکیل آکادمی فوتبال برداشته است.

رئیس فدراسیون فوتبال در این رابطه گفتگوهایی با دکتر محمد حسین علیزاده و دکتر محمد احسانی که از گزینه های اصلی ریاست بر این آکادمی هستند، داشته است اما هنوز تصمیم نهایی در خصوص چگونگی همکاری آنها با فدراسیون اتخاذ نشده است.

محمدحسین علیزاده، استاد دانشگاه و مدیر پژوهشکده تربیت بدنی وزارت علوم است که پیش از این مدیرکل تربیت بدنی وزارت علوم نیز بوده است. علیزاده که فارغ التحصیل دانشگاه منچستر انگلیس است، در زمان ریاست صفایی فراهانی بر فدراسیون فوتبال از گزینه های اصلی ریاست بر آکادمی علمی فوتبال کشور بوده است. وی روز گذشته در نشستی با کفاشیان به تشریح نقطه نظرات خود در خصوص فعالیت های آکادمی علمی فوتبال پرداخت.

دکترمحمد احسانی نیز فارغ التحصیل دانشگاه منچستر انگلیس است. وی در حال حاضر مدرس طرح آسیا ویژن، فدراسیون جهانی فوتبال و کنفدراسیون فوتبال آسیا در زمینه مدیریت باشگاه های حرفه ای است. احسانی عضو کمیته آموزش فدراسیون فوتبال است و علاوه بر این مدیریت گروه تربیت بدنی دانشگاه تربیت مدرس را نیز عهده دار است.