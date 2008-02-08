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۱۹ بهمن ۱۳۸۶، ۱۳:۳۸

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سیگنالهای مولکولی تنظیم کننده فولیکولهای تخمدان شناسایی شدند

سیگنالهای مولکولی تنظیم کننده فولیکولهای تخمدان شناسایی شدند

گروهی از دانشمندان سوئدی برای اولین بار سیگنالهای مولکولی را شناسایی کردند که فعالیت فولیکولهای نابالغ را در تخمدان تنظیم می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم محققان دانشگاه "اومئا" در سوئد موفق شدند برای اولین بار سیگنالهای مولکولی را شناسایی کنند که فعالیت فولیکولهای نابالغ را در داخل تخمدان تنظیم می کند.

نتایج این کشف که در تازه ترین شماره مجله ساینس منتشر شده است می تواند نتایج چشمگیری از دیدگاه بالینی و فیزیولوژیکی و همچنین ارتقای تکنیک باروری در شیشه داشته باشد.

در یک زن با توانایی باروری، بیشتر فولیکولهای اولیه در حالت "خواب" به سر می برند. در حقیقت یائسگی زمانی اتفاق می افتد که تمام این فولیکولها به بلوغ برسند و دیگر امکان تخمک گذاری وجود نداشته باشد.

تا به امروز مکانیزمهایی که فعالیت فولیکولهای خواب را کنترل می کنند، ناشناخته بود.

اکنون دانشمندان سوئدی کشف کردند که فرایند بلوغ و رشد فولیکولها به وسیله یک سری سیگنالهای مولکولی با عنوان Pten-Pi3k کنترل می شوند. این عنوان از نام پروتئین Pten که در این فرایند مشارکت دارد، گرفته شده است.

در حقیقت این محققان موشهای اصلاح ژنتیکی شده ای ایجاد کردند که در آنها ژنی که پروتئین Pten را رمزگذاری می کند در سلولهای تخمدان غیرفعال شده بود. 

در این حیوانات تمام فولیکولهای قابل رشد، بالغ و تخمدانها در سن جوانی خالی از فولیکول شدند.

به گفته این پژوهشگران، زنانی که از یائسگی پیش از موعد (Pof) رنج می برند می توانند در اثر کمبود این ترکیب پروتئینی به یائسگی زودرس مبتلا شده باشند.

کد مطلب 635203

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