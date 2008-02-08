رقابت های بانوان با برتری نمایندگان گرجستان و ارمنستان به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، امروز و در پایان دیدارهای دور نهم رقابت های بین المللی شطرنج دهه فجربانوان "نیو باسیا شویلی" از کشور گرجستان با 7 امتیاز در صدر جدول رده بندی قرار گرفت و عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد.

"سوفیکو ترلاتزه" دیگر هموطن وی با همین امتیاز و پوئن شکنی کمتر در رده دوم قرار گرفت و "لیت گالوجان" شطرنجباز ارمنستانی هم با امتیاز مشابه سوم شد.

در این رده بندی "سیرانوش آندسیان" و "لیانا آبابکیان" هر دو از ارمنستان با 7 و 6/5 امتیاز در رده چهارم و پنجم ایستاند.

همچنین "اینگا چارخاشیوی" از گرجستان، آتوسا پورکاشیان و"نرگس اودووا" از جمهوری آذربایجان با امتیاز مشابه 5/6 در رده های ششم، هفتم و هشتم قرار گرفتند، ضمن اینکه "سوپیکو نیکولاتزه" از گرجستان و حکیمی فر هم با کسب 6 امتیاز رده های نهم و دهم را به خود اختصاص دادند.

این مسابقات طی 9 دور و به روش سوئیسی از 13 بهمن از ارومیه آغاز شد.

شانزدهمین دوره مسابقات بین المللی شطرنج دهه فجر مردان نیزامروز و فردا با برگزاری دیدارهای دور دهم و یازدهم درارومیه پیگیری می شود.