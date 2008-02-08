نظرات مراجع عظام برای حل مشکلات کشور راهگشا است

به گزارش خبرنگار مهر در قم ، علی لاریجانی که برای دیدار با مراجع عظام تقلید به قم سفر کرده است ظهر امروز در حاشیه این دیدارها در جمع خبرنگاران گفت : با توجه به اینکه باید از نظرات مراجع عظام تقلید در بسیاری از زمینه ها استفاده کنیم به شهر قم سفر کردم و این عزیزان نیز با رهنمودهای خود کمک رسان بخش اجرایی کشور هستند.

وی افزود : برخی مسائل که در بعد داخلی، خارجی و نظامی وجود دارد باید در اختیار مراجع عظام تقلید قرار گیرد تا آنها نیز با مهمترین مسائل روز دنیا آشنا باشند.

نماینده رهبرمعظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی به وضعیت کشور اشاره کرد و گفت : هم اکنون کشور در مرحله گذار قرار گرفته است و باید با استفاده از نظرات علما ومراجع از این مرحله خارج شویم.

دکتر لاریجانی افزود : هم اکنون تمام نگاهها به انتخابات مجلس معطوف شده است که در رهنمودها و نظرات نیز بر حضور حداکثری مردم در پای صندوقهای رای تاکید شده است .

وی تصریح کرد : مراجع عظام تقلید همچنین به برخی مشکلات شهر قم اشاره کردند که باید در رفع آنها بکوشیم.

دکتر لاریجانی در ادامه در خصوص احتمال کاندیداتوری از شهر قم گفت : در این زمینه بعدا توضیح خواهم داد و لازم نیست کسی عجله کند.

نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی صبح امروز وارد قم شد و پس از زیارت حرم حضرت معصومه(س) با حضرات آیات مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی، موسوی اردبیلی، نوری همدانی و سبحانی دیدار کرد و در بعد از ظهر امروز با آیت الله امینی و اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم دیدار و گفتگو خواهد کرد.