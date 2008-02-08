ثبت رکورد دو میلیارد ترانزیستور در یک تراشه!

به گزارش خبرگزاری مهر، اینتل که در سال 2006 موفق شده بود رکورد 7/1 میلیارد ترانزیستور در یک تراشه را به ثبت برساند در محصول جدید خود موفق شد به رکورد دو میلیارد ترانزیستور دست یابد.

اینتل در ساخت تراشه های خود از قانونی با عنوان مور تبعیت می کند. براساس این قانون هر دو سال یکبار تعداد ترانزیستورهای موجود در یک ریزپردازشگر باید دو برابر شود.

براساس گزارش بی بی سی نیوز، این تراشه که " Tukwila" نام دارد در چند میلیمتر مربع دو میلیارد ترانزیستور را در خود جای می دهد. در حال حاضر این تراشه تنها برای ساخت ابررایانه های با قدرت بالای محاسباتی مورد استفاده قرار می گیرد.

اندازه هر ترانزیستور داخل این تراشه 64 نانومتر است. هر نانومتر برابر یک میلیونیم میلیمتر است. این تراشه با سرعت 2 گیگاهرتز کار می کند. این سرعت با سرعت تراشه های به کار رفته در رایانه های خانگی برابر است اما مصرف انرژی آن به نسبت تراشه های معمولی بسیار کاهش یافته است.

کارشناسان اینتل همزمان با شصتمین سالروز اختراع ترانزیستور که 16 دسامبر 1947 وارد بازار شد، اظهار داشتند که براساس قانون مور (برگفته از نام یکی از دو بنیانگذار اینتل) هر سال 10 کوئینتیلیون ترانزیستور وارد بازار می شود. یک کوئینتیلیون برابر یک با 18 صفر به توان 2 و 10 هزار برابر بیشتر از تعداد مورچه های روی زمین است.