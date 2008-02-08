به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری صدای آلمان، در این رای ‌گیری که در اولین روز شانزدهمین دوره‌ آموزشی یوفا برای داوران، در جزیره قبرس برگزار شد، هر ۵۱ شرکت کننده، متحد‌القول به نصب تجهیزات عبور توپ از خط دروازه‌ها رای مثبت دادند. این تجهیزات، تصمیم ‌گیری داورها در موارد مشکوک را بسیار آسان خواهد کرد. در این جلسه، کلاوس بو لارسن، داور ۴۳ ساله‌ دانمارکی از تجربه موفق این تجهیزات در ژاپن خبر داد.

وی که این سامانه را در جام باشگاه‌های جهان در سال ۲۰۰۷ در ژاپن تجربه کرده است، تاکید کرد: "تکلیف تمام گل‌ها روشن بود. به ‌نظر من وجود چنین دوربینی برای هر داوری، بهترین کمک است".

با گذشتن توپ از خط دروازه‌ها واژه‌ "GOAL" روی ساعت دیجیتالی داور شکل می‌گیرد و هم زمان صدای بیپ به گوش می‌رسد.