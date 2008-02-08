مردم در راهپیمایی 22 بهمن از نظام و رهبری دفاع خواهند کرد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، نماینده ولی فقیه در گیلان و امام جمعه رشت در خطبه های این هفته نماز جمعه اظهار داشت: حضور در راهپیمایی روز 22 بهمن، آزمونی برای آحاد مختلف مردم و مقدمه حضور آنان در پای صندوق های رای در انتخابات مجلس هشتم است.

وی ضمن تاکید بر حضور آحاد جامعه در راهپیمایی 22 بهمن، افزود: حضور با شکوه مردم در مراسم مختلف از جمله نماز جمعه، راهپیمایی و انتخابات وحدت به وجود می آورد و دشمن را به یاس می کشاند.

امام جمعه رشت همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دوران پیروزی انقلاب اسلامی عنوان کرد: مکتب سیاسی امام خمینی (ره) در جهان بی بدیل است و همه عالم را به شگفتی وا داشته است.

خطیب جمعه رشت با بیان اینکه امام راحل حقایق فراموش شده اسلام را زنده کرد، گفت: نگاه جهانی حضرت امام خمینی (ره) در شاخصه های سیاسی مربوط به یک جامعه و مذهب نبود بلکه مربوط به تمام عالم بشریت بود که دستاورد آن عزت، ایمان و سربلندی و استقلال بود.

آیت الله قربانی اظهارداشت: بنیانگذار جمهوری اسلامی با رهبری مدبرانه خود دست اجانب را از کشور کوتاه کرد و در برابر ظلم و ستمگری آنان ایستاد.

نماینده ولی فقیه در گیلان یادآور شد: مردم ایران با وحدت، خودباوری، حفظ اعتماد به نفس با همه تهدیدها و تحریمهای دشمنان توانستند در مقابل رژیم طاغوت به پیروزی برسند.