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۱۹ بهمن ۱۳۸۶، ۱۴:۴۸

کشتی فرنگی جام یادگار امام؛

فینالیست های چهار وزن دوم مشخص شدند

فینالیست های چهار وزن دوم مشخص شدند

مسابقات کشتی فرنگی جام یادگار امام (ره) صبح امروز با برگزاری دیدارهای مرحله نیمه نهایی در چهار وزن دوم پیگیری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در وزن 60 کیلوگرم ابوذر نورزاده با غلبه بر آتاکان از ترکیه به فینال راه یافت و در دیگر دیدارعلی اشکانی با شکست امید نوروزی حریف نورزاده در فینال شد.

محسن غفارزاده نیز صبح امروز با شکست مهدی محمدی به دیدار نهایی وزن 74 کیلوگرم راه یافت. وی در دیدار نهایی با فرشاد علیزاده دیدار می کند که در دیدار نیمه نهایی این وزن خلیل عبدالهی را شکست داده بود.

محمد بیکر از ترکیه یکی از چهره های برتر وزن 84 کیلوگرم بود که با غلبه بر داوود عابدین زاده راهی دیدار فینال شد. در دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی این وزن طالب نعمت پور با شکست داوود اخباری جواز حضور در دیدار نهایی را به دست آورد.

در مرحله نیمه نهایی وزن 120 کیلوگرم نیز رضا کایالپ بر محسن بشینجی از ایران غلبه کرد و مسعود هاشم زاده نیز با غلبه بر پیام زرین پور راهی دیدار فینال شد. 

کد مطلب 635223

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