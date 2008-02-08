اولویت دادن به مسائل حاشیه ای و اختلافات جفا به انقلاب است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد باقر قالیباف که به عنوان سخنران پیش از خطبه ها در مراسم نماز جمعه امروز تهران حاضر شده بود با بیان این مطلب گفت : امروز همه ما پیروزی انقلاب ، نظام مقدس جمهوری اسلامی و زندگی مادی و معنوی خود را مدیون امام (ره ) و شهدا هستیم . زیرا رهبری های امام (ره) و ایثارگری و مجاهدت شهدا ، جانبازان و مبارزان قبل و بعد از پیروزی انقلاب بود که ما را از ظلمات به سمت نور هدایت کرد .

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی به همه مسلمانان در دنیا عزت داد ، گفت : در آن مقطع از تاریخ ، ملت عزیز ما عزت ، استقلال و آزادی خود را بعد از حکومت چند هزار ساله استبداد شاهنشاهی به دست آورد .

به گفته شهردار تهران گرامی داشت دهه فجر در واقع گرامی داشت یاد و خاطره شهدا و امام شهداست .

وی در ادامه گفت : این انقلاب برخاسته از جامعه اسلامی ، مردم متدین و مساجد است و از اندیشه های والای امام خمینی (ره) که مبتنی بر اسلام ناب است نشات گرفته است .

شهردار تهران مواردی از جمله توحید ، وحدت کلمه و روحیه جهاد و ایثار و شهادت را از مهمترین مولفه های پیروزی انقلاب اسلامی دانست و خاطر نشان کرد : باید به این عوامل که انقلاب ما را به پیروزی رساند توجه کنیم زیرا برای تداوم و حفظ انقلاب نیازمند همین ها هستیم و اگر از این اصول فاصله بگیریم نمی توانیم انقلاب را تداوم دهیم و خدای ناکرده با مشکل روبرو می شویم .

قالیباف تاکید کرد : توجه به توحید ، وحدت کلمه و فرهنگ ایثار و شهادت رمز ادامه و تداوم این انقلاب است .

وی با اشاره به گذشت دو دهه از انقلاب اسلامی ، مقطع پس از انقلاب را به سه دوران تقسیم کرد و گفت : سال 57 و بعد از پیروزی انقلاب دوران استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی را داشتیم که دوران بسیار سختی بود و یاران امام (ره) در آن زمان نقش برجسته ای در استقرار نظام داشتند که مقام معظم رهبری در راس بودند و شهیدانی چون شهید بهشتی در تنظیم قانون اساسی نقش داشتند و در کمترین زمان نظام به رفراندوم گذاشته و مجلس تشکیل شد .

قالیباف افزود : بعد از آن دوران تثبیت را گذراندیم زیرا مخالفان ، منافقان و معاندان در جای جای کشور به دنبال انحراف انقلاب از مسیر اصلی خود بودند اما انقلاب تثبیت شد و در مسیر اصلی خود قرار گرفت و بعد از جنگ نیز انقلاب تحکیم یافت .

وی ادامه داد : امروز انقلاب ما در دهه سوم و در دوران کمال یابی ، توانمند سازی و کارآمدی است ، مخصوصا در تثبیت چشم انداز نظام و تغییر سیاست های کلی وقت آن رسیده که اگر می خواهیم قدردان انقلاب و شکرگزار این نعمت باشیم ، هرگز منابع را هدر ندهیم و از فرصت های پیش رو غفلت نکنیم .

شهردار تهران ادامه داد : امروز باید زمان را در عرصه توانمند سازی با ارزش ترین کالا بدانیم و چارچوب حرکت خود را مبتنی بر ارزش گرایی ، عقلانیت و اعتدال پیش ببریم .

قالیباف گفت : باید بتوانیم کارنامه قابل قبولی در عرصه های مختلف اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی و .. به نمایش بگذاریم و جوانان ما وقتی نظام مقدس جمهوری اسلامی را با دیگر نظام ها مقایسه می کنند به انقلاب و نظام وفادار تر باقی بمانند .

به گفته شهردار تهران اگر امروز همدلی نداشته باشیم ، وحدت نباشد ، با صفا و با محبت نباشیم و به مسائل حاشیه ای بپردازیم مرتکب گناهی نابخشودنی شده ایم .

وی در ادامه با گرامی داشت 19 بهمن ماه که به نام روز نیروی هوایی نام گذاری شده این مناسبت را به رزمندگان و دلیرمردان نیروی هوایی تبریک گفت و یاد و خاطره شهیدان این نیرو را گرامی داشت و اظهار کرد : واقعه 19 بهمن کمر شاه ملعون را شکست چرا که او تصور می کرد که خود نیروی هوایی را ساخته و این نیرو از او دفاع می کند اما نیروی هوایی با امام (ره) بیعت کرد و کمر شاه را شکست . از سوی دیگر این اقدام نیروی هوایی در جبهه نیروهای انقلاب توان مضاعفی به وجود آورد .

شهردار تهران در بخش دوم سخنان خود به مدیریت شهری اشاره کرد و گفت : در این مکان مقدس به همه شما عرض می کنم که امروز ما به عنوان فرزندان امام در هر جا که باشیم همه سعیمان بر این است که بتوانیم با همان روحیه انقلابی و جهادی که در پیروزی انقلاب و جنگ حاضر بودیم ، خدمت کنیم و در مدیریت شهری نیز این را مد نظر قرار داده ایم تا از این فرصت خدمتگذاری استفاده کرده و مسائل را پیش ببریم .

وی افزود : امروز مجموعه شهرداری تهران در این جهت حرکت می کند که بتواند کیفیت زندگی را در سطح شهر در ابعاد مادی و معنوی ارتقا دهد .

قالیباف به حوزه مسائل عمرانی شهر اشاره کرد و گفت : روزی که شهرداری را تحویل گرفتم با حدود 100 میلیارد تومان در بخش عمرانی فعالیت می شد و امروز در پایان سال 86 که دو سال از حضورم در شهرداری می گذرد این رقم با همراهی شورای اسلامی شهر تهران به 430 میلیارد تومان رسیده است و با پیش بینی که برای سال آینده انجام شده این رقم قریب به 800 میلیارد تومان خواهد بود .

وی افزود : در کنار فعالیت های عمرانی توجه به حوزه تربیت و مسائل اجتماعی و فرهنگی نیز دغدغه مهم ماست و هرگز در فعالیت های اجتماعی و فرهنگی از مساجد که مرکز قدرت اسلامی ماست غافل نشدیم . بلکه به مساجد توجه داشته و آن ها را تقویت کردیم .

شهردار تهران افزود : با رویکرد محله محوری مسائل فرهنگی و اجتماعی ، آسیب های اجتماعی ، ورزش ، رسیدگی به زنان سرپرست خانوار ، ایتام و درماندگان را در دستور کار خود قرار دادیم و با توجه به حوزه هنر و فرهنگ با رویکرد دینی گام اساسی در این بخش برداشتیم .

قالیباف همچنین به توجه به مسائل خدماتی و رفاهی اشاره کرد و گفت : در برف اخیری که بارید و در سرمای بی سابقه امسال کارگران و کارمندان زحمت کش و گمنامی فعالیت خدماتی انجام دادند و انصافا ایثارگری کردند که من و شما آن ها را نمی شناسیم .

وی افزود : درست است که نام من و امثال من مطرح می شود اما این کارگران و کارمندان زحمت کش کار اصلی را انجام دادند و شب تا صبح زحمت کشیدند که باید قدردان آن ها باشیم .

وی در پایان گفت : امروز مکلفیم تا به آرمان های امام(ره) که یکی از آن ها اثبات کارآمدی دین در اداره جامعه است توجه کنیم و امیدورام بتوانیم خدمت ، دین و وظیفه خود را نسبت به انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی عرضه بداریم.