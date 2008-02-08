همکاری تهران- آنکارا در حوزه تجاری مثبت بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، "غلامرضا باقری" با اشاره به امضای توافق بین ایران و ترکیه در زمینه برق و گاز گفت : میزان مبادلات تجاری دو کشور در سال گذشته به هشت میلیارد دلار رسیده است.

این دیپلمات ایرانی همچنین تاکید کرد: درهفته های آینده نمایندگان دو طرف نشستهایی را درباره تکمیل و انجام پروژه هایی که مورد توافق قرار گرفته، برگزار خواهند کرد.

وی درادامه گفتگوی خود با رسانه های ترکیه تصریح کرد: ایران توسعه روابط با کشورهای همسایه و شرکتهای ترک را در دستور کار خود قرار داده تا آنها بتوانند از فرصتهای سرمایه گذاری در ایران بهره ببرند.

کاردار ایران همچنین با اشاره به سفر احتمالی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به ترکیه گفت : هنوز زمان دقیقی برای این دیدار اعلام نشده است.