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۱۹ بهمن ۱۳۸۶، ۱۵:۰۴

امام جمعه موقت یاسوج:

شرکت مردم در راهپیمایی 22 بهمن باعث نا امیدی دشمنان می شود

‬یاسوج - خبرگزاری مهر: حجت ‌الاسلام سیدعلی صالح موسوی اعظم گفت: مردم ایران همه ساله با برگزاری باشکوه راهپیمایی‌های 22 بهمن ضمن تجدید میثاق با ارزشهای انقلاب، دشمنان نظام را مایوس و نا امید می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، امام جمعه موقت یاسوج در خطبه های این هفته نمازجمعه اظهار داشت: آحاد مختلف ملت ایران باید با حضور گسترده در راهپیمایی 22 بهمن، یکبار دیگر حمایت خود را از رهبر معظم انقلاب و آرمان‌های انقلاب اسلامی به اثبات برسانند.

وی حضور مردم در صحنه‌های مختلف انقلاب به خصوص راهپیمایی‌ها و مناسبت‌ها را جلوه ‌های حمایت مردم از انقلاب، نظام و مسئولان دانست و عنوان کرد: حضور مردم در این همایش بزرگ مردمی به منزله مقابله مستقیم با کینه توزیهای دشمنان و توطئه‌های استکبار جهانی است.

موسوی اعظم تصریح کرد: ملت ایران با حضور میلیونی خود در این رویداد بزرگ تاریخی همچنین انتخابات آینده، تمام توطئه‌های دشنمان را خنثی خواهد کرد.

امام جمعه موقت یاسوج در ادامه با تجلیل از افکار و اندیشه ‌های جهانی حضرت امام خمینی (ره) تاکید کرد: رهبر کبیر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی با توکل به خدا و تکیه بر حمایت‌های مردمی انقلاب را به پیروزی رسانید و دست بیگانگان را از کشور کوتاه کرد.

وی یادآور شد: انقلاب مردم ایران یک انقلاب اسلامی است و ملت ایران برای به دست آوردن آن، هزاران شهید داده اند.

کد مطلب 635234

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