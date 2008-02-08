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۱۹ بهمن ۱۳۸۶، ۱۵:۱۷

سرلشگر فیروزآبادی:

علم انقلاب ما باید علمی مبتنی بر تعالیم اسلامی باشد

علم انقلاب ما باید علمی مبتنی بر تعالیم اسلامی باشد

مشهد- خبرگزاری مهر : رئیس ستاد نیروهای مسلح گفت : علم انقلاب ما باید علمی داخلی و مبتنی بر تعالیم اسلامی باشد و در این مسیر اساتید دانشگاهها و نیز پژوهشگران نقشی مهم و اساسی دارند.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سردار سرلشگر سید حسن فیروزآبادی ظهر امروزدر دومین دوره همایش طرح ولایت سازمان بسیج جامعه پزشکی در مشهد افزود : ما امروز به لحاظ تولید علم حرکت شتابنده ای داریم و در شرایط کنونی در همه بخشها باید علم محوری و علم گرایی گفتمان واحد جامعه باشد.

فیروزآبادی با اشاره سخنان رهبر معظم انقلاب با بیان اینکه کار علمی جهادی باید موجب تحریک دشمنان شود و نسبت به آن موضع بگیرند عنوان کرد : زمانی که بحث سلولهای بنیادی مطرح شد امریکاییها از ترس پیشنهاد تشکیل شورای حکام را برای این موضوع دادند و این هراس دشمنان از پیشرفت ایران را نشان می دهد.

وی با اشاره به اینکه پیش نیاز تولید علم در کشور خطرپذیری و کار سخت و پیگیر و پشتکار نخبگان است، بیان داشت : گسترش میل به تولید علم و تحقیق و پژوهش در محیطهای دانشگاهی و پیوند میان دانشگاهیان و نیروهای مسلح باید افزایش یابد.

رئیس ستاد نیروهای مسلح از تاسیس مرکز اطلاعات دانش اسلامی در کشور خبر داد و افزود : راه کار مترقی برای پیشرفت در تولید علم بدون وابستگی به غرب تشکیل مرکز ISI اسلامی در ایران است که می تواند مقالات داخلی را ارزش ببخشد.

وی در خصوص جنبش نرم افزاری عنوان کرد : علم انقلاب ما باید علمی داخلی و مبتنی بر تعالیم اسلامی باشد و در این مسیر دانشگاهها و اساتید دانشگاهها و نیز پژوهشگران نقشی مهم و اساسی دارند.

کد مطلب 635235

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