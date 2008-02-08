درخواست اهالی رسانه برای نمایش "آتشکار" در سینما صحرا

به گزارش خبرنگار مهر، در این نامه که به امضاء بیش از 100 نفر از اهالی مطبوعات و رسانهها رسیده، آمده است: "احتراما خواهشمند است از اختیارات خود استفاده کرده و امکان نمایش "آتشکار" ساخته محسن امیریوسفی را در سینما صحرا برای اهالی مطبوعات و رسانهها فراهم کنید."
"آتشکار" دومین ساخته سینمایی امیریوسفی پس از فیلم سینمایی "خواب تلخ" است که بر اساس رای هیئت انتخاب در فهرست فیلمهای راهیافته به جشنواره امسال قرار نگرفت. فیلم داستان یک کارگر آتشکار است که بر سر تصمیمی با روح پدرش درگیر میشود. حمید فرخنژاد تنها بازیگر حرفهای این فیلم است که با چهره و گویشی متفاوت در این فیلم بازی کرده است.
"آتشکار" به تهیهکنندگی امیریوسفی تولید شده و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در تهیه آن مشارکت کرده است. دیگر عوامل فیلم عبارتند از مدیر فیلمبرداری: ساعد نیکذات، تدوین: هایده صفییاری، طراح جلوههای بصری: ایرج رامینفر، طراح چهرهپردازی: محمدرضا قومی، طراح صحنه و لباس:علی وطندوست، مدیر تولید: سعید هاشمی و عکاس: عبدالله عبدینسب.
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