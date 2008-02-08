نخستین کارگاه آموزشی جشنواره تئاتر فجر برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد خبری بیست و ششمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر اعلام کرد اولنیک آلمانی ‏‏18 بهمن در حضور 27 شرکت‌کننده کارگاه بدن متفکر را برگزار کرد و در آن ‏تمرکز، کنترل حرکت و نگاه، کنترل افکار و انتقال انرژی به نقاط مختلف بدن و خارج از بدن را ‏آموزش داد.

کارگاه آموزش تئاتر محلی برای مخاطب جهانی با حضور الکساندر ساشا دونجروویچ، ‏مدیر بخش تئاتر دانشگاه منچستر از کشور انگلستان، روزهای 21 و 22 بهمن و کارگاه‌ آموزش تصویرسازی ذهنی و تخیل در خلاقیت هنر بازیگری با حضور ‏میخائیل یاکوولیویچ علی حسین از روسیه روزهای 24 و 25 بهمن در تالار ‏بتهوون خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.‏

یکی دیگر از کارگاههای جشنواره بیست و ششم تئاتر فجر حرکت با هم است که با حضور تینا ‏کوویچ از کشور آلمان از 22 تا 25 بهمن در اتاق بلور برای بانوان تشکیل می‌شود.‏ جشنواره تئاتر فجر تا 26 بهمن ادامه دارد.