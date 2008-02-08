نخستین کارگاه آموزشی جشنواره تئاتر فجر برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد خبری بیست و ششمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر اعلام کرد اولنیک آلمانی 18 بهمن در حضور 27 شرکتکننده کارگاه بدن متفکر را برگزار کرد و در آن تمرکز، کنترل حرکت و نگاه، کنترل افکار و انتقال انرژی به نقاط مختلف بدن و خارج از بدن را آموزش داد.
کارگاه آموزش تئاتر محلی برای مخاطب جهانی با حضور الکساندر ساشا دونجروویچ، مدیر بخش تئاتر دانشگاه منچستر از کشور انگلستان، روزهای 21 و 22 بهمن و کارگاه آموزش تصویرسازی ذهنی و تخیل در خلاقیت هنر بازیگری با حضور میخائیل یاکوولیویچ علی حسین از روسیه روزهای 24 و 25 بهمن در تالار بتهوون خانه هنرمندان ایران برگزار میشود.
یکی دیگر از کارگاههای جشنواره بیست و ششم تئاتر فجر حرکت با هم است که با حضور تینا کوویچ از کشور آلمان از 22 تا 25 بهمن در اتاق بلور برای بانوان تشکیل میشود. جشنواره تئاتر فجر تا 26 بهمن ادامه دارد.
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