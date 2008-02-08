اخلاق اسلامی باید در انتخابات رعایت شود

به گزارش خبرنگارمهر در قم، آیت الله ابراهیم امینی در خطبه های نماز جمعه این هفته با اشاره به ابعاد مختلف اهمیت برگزاری انتخابات گفت: با توجه به اهمیت برگزاری این انتخابات امیدواریم در ابعاد مختلف آن شاهد رعایت اخلاق اسلامی باشیم.

وی ضرورت حضور مردم در انتخابات مجلس هشتم را مورد تاکید و توجه قرار داد و افزود: در مسئله تایید یا رد صلاحیت ها باید قانون به عنوان ملاکی برای عمل قرار گیرد وحق هیچ کس نباید در این میان ضایع شود.

امام جمعه موقت قم با اشاره به سوء استفاده های دشمنان در مسائل کوچک و جزئی یادآور شد: همه باید تلاش کنند با برگزاری یک انتخابات با شکوه، آبروی نظام اسلامی حفظ شود.

وی همچنین با اشاره به فرا رسیدن ایام سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی همچنین یوم الله 22 بهمن بیان داشت: دشمنان هر سال منتظرند تا ببینند آیا مردم از نظام و انقلاب مایوس می شوند یا خیر اما مردم ایران اسلامی هر سال در سالروز 22 بهمن با حضور گسترده خود در راهپیمایی توطئه دشمنان را خنثی می کنند.

آیت الله امینی تاکید کرد: مردم ایران اسلامی بار دیگر با حضور گسترده در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن و انتخابات مجلس به همه دشمنان پاسخ کوبنده خواهند داد.

وی با بیان اینکه برای به پیروزی رسیدن انقلاب خونهای زیادی بر زمین ریخته شده است، گفت: حفظ انقلاب و پاسداری از ارزشها و دستاوردهای آن یک وظیفه سنگین است که امروز بر عهده داریم و باید از این امانت الهی پاسداری و صیانت کنیم.

امام جمعه موقت قم ادامه داد: انقلاب ایران به دلیل اسلامی بودن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و به همین دلیل باید رکن اسلامی بودن انقلاب بیشتر مورد توجه قرار گیرد.