فضای مجلس هشتم فضایی متعادل و عقلانی خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، عبدالرضا رحمانی فضلی، ظهر امروز در جمع اعضای جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد اظهار داشت: انتخابات عرصه توانایی ها و دانایی هاست و آنچه در این فضا اهمیت دارد ارائه سالم آگاهی به مردم برای انتخاب صحیح است.

وی همه افراد، گروه ها و جناح ها را به رعایت اخلاق انتخاباتی فرا خواند و افزود: خوشبختانه در این دوره شاهد معیار قرار گرفتن اصول اخلاقی از سوی همه جناح ها هستیم و این باعث خواهد شد مردم راحت تر بتوانند به انتخاب اصلح بپردازند.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در خصوص اعتراضاتی که به رد صلاحیت برخی کاندیداها انجام می شود، گفت: حتی در این اعتراض ها نیز شاهد هستیم مرزهای اخلاقی و حقوقی زیر پاگذاشته نشده است.

رحمانی فضلی همچنین در پاسخ به سئوالی در خصوص ترکیب مجلس هشتم بیان داشت: به نظر می رسد در مجلس هشتم ترکیب غالب با اصولگرایان باشد.

وی ادامه داد: اصولگرایان برای حضور قوی در انتخابات برنامه ریزی گسترده ای داشته اند و توانسته اند افرادی کارآمد، تحصیل کرده و با تجربه را به صحنه رقابت بیاورند.

نماینده دور چهارم مجلس خاطرنشان کرد: به نظر من اصلاح طلبان هم با اقلیتی قوی در مجلس حضور داشته باشند.

