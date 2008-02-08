تضعیف دولت خلاف شرع و فاجعه ملی است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، نماینده ولی فقیه در استان زنجان در خطبه های این هفته نمازجمعه با بیان اینکه کشور بیش از هر مقطع دیگر نیاز به وحدت و انسجام دارد افزود: تضعیف دکتر احمدی نژاد در مقطع کنونی با توجه به تلاش شبانه روزی دولت وی جهت توسعه و محرومیت زدایی به صلاح نیست و خلاف شرع است.

وی جایگاه کنونی ایران اسلامی در جهان را رفیع و افتخار آمیز عنوان کرد و با تاکید بر اینکه استکبار همواره به دنبال ایجاد نفاق و تفرقه در کشور ایران بوده است، ادامه داد: آنچه که باید مردم ایران اسلامی به آن توجه نمایند، حمایت از دولت نهم است و در کنار این دولت در مسیر توسعه و پیشرفت کشور گام بردارند.

واعظی بیان داشت: تضعیف دکتر احمدی نژاد تضعیف شخص وی نیست بلکه تضعیف کشور است و دشمن با توجه به ماهیت خصمانه خود با نظام اسلامی همواره به دنبال چنین موقعیتهای بوده است و به هین دلیل تضعیف دولت نهم یک فاجعه ملی است.

امام جمعه زنجان با بیان اینکه دولت نهم در مسیر توسعه و محرومیت زدایی همواره گامهای بزرگی را برداشته، اراده این دولت را در خدمت رسانی به تمام نقاط کشور و توزیع عادلانه ثروت و امکانات دانست و عنوان کرد: انصاف نیست که عملکرد و تلاش این دولت را با غرض ورزی زیر سئوال ببریم.

واعظی بیان داشت: تقویت دولت نهم، تقویت نظام و کشور است و همه باید در این زمینه تلاش نمایند.

خطیب نماز جمعه زنجان در ادامه با اشاره به فرا رسیدن 22 بهمن ماه بر لزوم حضور گسترده مردم در راهپیمایی این روز تاکید کرد و ادامه داد: آنچه امروز ملت ایران به آن دست یافته جلوه ای با شکوه از حماسه 22 بهمن 57 است.

واعظی با عنوان اینکه هرروز که از عمر نظام می گذرد شکوه اقتدار بزرگی آن نیز افزوده می شود اظهار داشت: اگر ملت ایران در 22 بهمن 57 در کنار امام خمینی(ره) توانستند به پیروزی برسند امروز این ملت در کنار جانشین بر حق امام خمینی(ره) قله های توسعه و پیشرفت را یکی پس از دیگری فتح می نمایند.

وی با مقایسه وضعیت حال حاضر کشور با وضعیت قبل از انقلاب گفت: دستاوردهای امروز کشور در عرصه های مختلف به خصوص انرژی هسته ای خود گواه از توسعه و پیشرفت کشور است.

واعظی افزود: زمان طاغوت در شهرهای کشور حتی امکانات اولیه نبود اما هم اکنون از برکت این انقلاب توانسته‌ایم پیشرفته ‌ترین امکانات از قبیل اینترنت، مخابرات، درمانگاه ها . ... را در روستاها ایجاد کنیم.

عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: دشمنان منتظرند ببیند مردم ما در راهپیمایی ‪ ۲۲‬بهمن چگونه عمل می‌کند و ما با اقتدار و حضور پررنگ خود می‌توانیم آنان را مایوس کنیم و نشان دهیم انقلاب ما همچنان پیروز و با عظمت تا ظهور مهدی(عج) استوار می‌ماند.

امام جمعه زنجان تاکید کرد: امروز ایران قلب تپنده دنیاست و و ایران این زنده بودن و تپندگی را از 22 بهمن سال 57 و تکرار حماسه 22 بهمن در 22 بهمن های و عرصه های مختلف نظام در طی 30 سال اخیر دارد.

واعظی ادامه داد: امروز پس از گذشت 29 ‬سال از پیروزی شکوهمند انقلاب، جمهوری اسلامی ایران در اوج عزت و اقتدار است و در ابعاد مختلف علمی و نظامی به پیشرفت‌های بسیار زیادی نائل شده است.

امام جمعه زنجان همچنین در بخش دیگری از خطبه های نماز جمعه این هفته شهر زنجان گفت: انتخابات از ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است و باید همواره به این نکته توجه جدی شود.

واعظی با بیان اینکه شرکت در انتخابات و دادن رای، مسئله سرنوشت‌ سازی است افزود: انتخابات هشتمین دوره مجلس حماسه دیگری در تاریخ انقلاب شکوهمند اسلامی ایران است.

وی با یادآوری اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران توانسته با برگزاری انتخاباتی سالم، باشکوه و متعدد به عنوان کشور الگو در جهان مطرح شود ادامه داد: ملت غیور ایران اسلامی باید با حضور گسترده و یکپارچه خود در پای صندوقهای رای پاسخ قاطع و دندان شکنی به دشمنان انقلاب و اسلام بدهند تا امیال و آرزوهای آنان یک بار دیگر به یاس و ناکامی تبدیل شود.