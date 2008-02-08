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۱۹ بهمن ۱۳۸۶، ۱۶:۰۲

پوتین هشدار داد :

روسیه به تهدیدهای آمریکا و ناتو پاسخ خواهد داد

روسیه به تهدیدهای آمریکا و ناتو پاسخ خواهد داد

رئیس جمهوری روسیه امروز هشدار داد که کشورش به تهدیدهای جدید امنیتی از سوی آمریکا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) پاسخ خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، ولادیمیر پوتین با انتقاد از ناتوو همچنین آمریکا به سبب گسترش فعالیتهای نظامی به سمت مرزهای روسیه، به آنها هشدار داد که روسیه پاسخی دربرابر این توسعه طلبی نظامی خواهد داشت.

پوتین با اشاره به تلاشهای آمریکا برای استقرار سامانه ضد موشکی در لهستان و جمهوری چک و همچنین تلاش واشنگتن برای تاسیس پایگاه نظامی جدید در رومانی و بلغارستان گفت که طرفها پاسخ سازنده ای به نگرانی های بجا و به حق روسیه نداده اند.

رئیس جمهوری روسیه تصریح کرد: آمریکا رایزنی با روسیه را صرفاً به عنوان پوشش دیپلماتیک و اطلاعاتی برای انجام طرحهای خود به کار می گیرد.

وی گفت : روسیه با مدرن سازی ارتش و توسعه تسلیحات جدید، به تهدیدهای امنیتی خود پاسخ خواهد داد.

رهبر کاخ کرملین تاکید کرد: ما به سمت اتخاذ گامهای تلافی جویانه رانده می شویم و روسیه اغلب پاسخهایی برای تهدیدهای خود داشته و برای چالشهای جدید هم پاسخ خواهد داد.

کد مطلب 635270

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