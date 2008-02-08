فریدنی در قطعه هنرمندان آرام گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم حبیب‌الله صادقی مدیر کل هنرهای تجسمی پس از ابلاغ پیام تسلیت وزیر ارشاد و معاون هنری وی به خانواده و دوستان نیکول فریدنی، از تلاش وزارت ارشاد و فرهنگستان هنر برای انتشار آثار بجا مانده از فریدنی خبر داد.

احمد مسجدجامعی، وزیر سابق ارشاد و رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران، دیگر سخنران مراسم تشییع پیکر فریدنی بود که فقدان وی را به همسر فداکارش منیر سلطانی تسلیت گفت و از فریدنی به نیکی یاد کرد. سلطانی هم خواستار راه‌اندازی مدرسه عکاسی نیکول برای تحصیل جوانان علاقمند به هنر عکاسی شد.

اصغر بیچاره، آیدین آغداشلو، مجید جوزانی مدیر عامل خانه هنرمندان ایران و جمعی از عکاسان پیشکسوت و جوان از حاضران در مراسم تشییع پیکر نیکول فریدنی بودند که پیکر او را بدرقه کردند تا برای همیشه در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) آرام بگیرد.

نیکول فریدنی صبح روز چهارشنبه 17 بهمن پس از تحمل یک دوره بیماری سخت در منزل خود دار فانی را وداع گفت. مرحوم فریدنی 28 دی 1314 متولد شد و در مدرسه شاه عباس جلفا تحصیل کرد. او به علت شغل پدر در تهران، کرمان و شیراز روزگار گذراند.

نیکول عکاسی را از کودکی و نوجوانی آغاز و در 1334 نخستین عکس‌های خود را چاپ کرد و با شیوه‌های عکاسی آشنا شد. این عکاس 72 ساله بیش از 50 سال در بیابان و کویرهای ایران به انتظار لحظه‌ای نشست تا تصاویر مورد نظر خود را ثبت کند. وی عمری را به ثبت هنرمندانه نقطه به نقطه طبیعت و سرزمین پهناور ایران گذراند.

مرحوم فریدنی چندی پیش به دلیل ابتلا به بیماری‌های ذات‌الریه و سرطان پروستات در بیمارستان بستری شده و به پارکینسون نیز مبتلا بود. وی در سال‌های پایانی عمر در کنار همسرش منیر سلطانی، عکاس، زندگی کرد.