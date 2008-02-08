استکبار جرات تعرض به ایران را ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، نماینده ولی فقیه در کرمان در خطبه های نماز این هفته مرکز استان اظهار داشت: امروز دانشمندان ایرانی در عرصه های مختلف در دنیا سرآمد هستند و این امر می تواند الگویی برای سایر کشورهای مسلمان عالم باشد.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان گفت: کوشش جوانان ایرانی باعث شده است که ایران جزء 11 کشور دارای فن آوری فضایی باشد که این موضوع سبب شده جایگاه ایران در اذهان مردم دنیا بالا رود.

وی خاطرنشان کرد: امروز ایران با توسعه و پیشرفت نظامی و علمی توانسته است نیروهای مسلح خود را به آخرین فناوری ساخت داخل مجهز کند و جزء قدرتمند ترین کشورهای جهان قرار باشد.

حجت الاسلام جعفری عنوان کرد: تهدیدهای استکبار جهانی و غرب در زمینه های اقتصادی و نظامی یک جنگ روانی است زیرا که آنان هیچ گاه جرات هیچ گونه تعرضی به مرزهای ایران را نخواهند داشت.

وی یادآور شد: 19 بهمن ماه 1357 روز پیروزی و اقتدار نیروی هوایی ایران بر حکومت طاغوت است زیرا حمایت این نیرو از انقلاب ضربه بزرگی به حکومت متزلزل شاه بود.

جعفری با اشاره به فرمان تاریخی امام خمینی(ره) در روز 21 بهمن ماه گفت: رهبری هوشمندانه امام راحل(ره) در مقاطع مختلف انقلاب باعث شد توطئه های رژیم طاغوت خنثی شود که دستور امام در زمینه شکسته شدن حکومت نظامی در این روز نیز نشانه ای بارز از رهبری مقتدارانه رهبر انقلاب بود.

امام جمعه کرمان با اشاره به لزوم شرکت مردم در راهپیمایی 22 بهمن ماه حضور مردم را نشانه ای بر تداوم راه انقلاب و سبب ترس و وحشت استکبار از یکدلی و یکپارچگی مردم ایران دانست.