توافق مخالفان و موافقان دولت لبنان در برخی زمینه ها

به گزارش خبرگزاری مهر، عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب بعد از حضور در نشست مشترک چهار ساعته نمایندگان گروههای سیاسی مخالف وموافق دولت لبنان در کنفرانس مطبوعاتی خود که به طور مستقیم از شبکه تلویزیونی الجزیره پخش شد، گفت: مذاکرات بسیار با اهمیتی صورت گرفت و بسیاری از جزئیات بررسی شد.

در این نشست امین جمیل رئیس حزب کتائب و رئیس جمهور سابق لبنان و سعد حریری رئیس جریان المستقبل (آینده) لبنان به نمایندگی از گروههای سیاسی موافق موسوم به "نیروهای 14 مارس" و ژنرال میشل عون رئیس جریان ملی آزاد این کشور به نمایندگی از گروههای سیاسی مخالف دولت به همراه عمرو موسی حضور داشتند.

عمرو موسی درباره این نشست گفت: سخنان جدی، پیشنهادات و مواضع مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و در برخی زمینه ها اتفاق نظر وجود داشت و برخی دیگر از زمینه ها نیاز به بحث و گفتگوی بیشتری دارد.

دبیرکل اتحادیه عرب به تمایل مشترک همه گروههای لبنانی برای دستیابی به حل بحران سیاسی لبنان اشاره کرد و گفت: ما نیاز به برگزاری نشست دیگری داریم و امروز در رایزنی های خود درباره برگزاری آن به توافق خواهیم رسید.

وی افزود: نیاز به نشست دیگری وجود دارد زیرا مسائل مطرح بسیار حساس است.



عمرو موسی خاطرنشان کرد: توافق اساسی در میان گروههای سیاسی لبنان درباره ژنرال میشل سلیمان فرمانده ارتش وجود دارد و وی نامزد توافقی برای تصدی پست ریاست جمهوری و اجماعی از سوی همه در این زمینه وجود داشت.

وی با اشاره به اینکه بعد از این کنفرانس مطبوعاتی بار دیگر با نبیه بری رئیس مجلس و فواد سنیوره نخست وزیر لبنان ملاقات خواهد کرد، ابراز امیدواری کرد که مسائل لبنان تا زمان برگزاری نشست سران عرب به همین منوال باقی نماند.

اتحادیه عرب عصر روز شنبه(15 دی) با ارائه یک طرح کاری خواستار برگزاری فوری نشست پارلمان لبنان برای انتخاب میشل سلیمان فرمانده ارتش این کشور به عنوان رئیس جمهور و تشکیل دولت وحدت ملی و نیز تدوین قانون جدید انتخابات لبنان بلافاصله پس از انتخاب رئیس جمهور و تشکیل دولت وحدت ملی شد.

موسی پس از ارائه این طرح برای رایزنی با مقامهای لبنانی درباره این طرح، دو بار به بیروت سفر کرد، اما پس از پایان سفر دوم خود اعلام کرد که حل بحران لبنان به فعالیت بسیار نیاز دارد و هم اکنون برای سومین بار به منظور ادامه رایزنی های خود در بیروت به سرمی برد.

عمرو موسی دیشب درپی ورود به بیروت به طور جداگانه با ژنرال میشل سلیمان فرمانده ارتش، نبیه بری رئیس مجلس، فواد سنیوره نخست وزیر و سعد حریری رئیس جریان المستقبل (آینده) لبنان به طور جداگانه درباره بحران سیاسی لبنان و طرح کاری اتحادیه عرب برای حل این بحران گفتگو کرد.

وی امروز در ادامه رایزنی های خود با مسئولان و شخصیت های سیاسی و مذهبی لبنان با ژنرال عون دیدار و گفتگو کرد.