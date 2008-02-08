دبیرکل اتحادیه عرب ماموریت خود در لبنان را تمدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، این منبع به خبرگزاری فرانسه گفت که عمرو موسی در پی دیدار عصر امروز خود با نبیه بری رئیس مجلس لبنان تصمیم به تمدید حضور خود در بیروت گرفت.



این منبع افزود: انتظار می رود که تحول مثبتی درباره مسئله تشکیل دولت وحدت ملی ایجاد شود. وی همچنین به احتمال برگزاری نشست دیگری میان نمایندگان گروههای سیاسی مخالف و موافق دولت لبنان در آینده بسیار نزدیک خبر داد.



دبیرکل اتحادیه عرب بعد از نشست امروز نمایندگان مخالفان و موافقان دولت لبنان اعلام کرده بود که به خاطر برنامه کاری خود مجبور به ترک لبنان خواهد بود. وی قرار بود امشب لبنان را ترک کند.

یک منبع دیپلماتیک عرب به خبرگزاری فرانسه گفت: موسی درحال حاضر تصمیم به باقی ماندن در لبنان گرفته تا فرصتی به نبیه بری رئیس مجلس برای تماس بیشتر با گروههای مخالف به منظور حل مسئله تشکیل دولت بدهد.

دبیرکل اتحادیه عرب امروز بعد از حضور در نشست مشترک چهار ساعته نمایندگان گروههای سیاسی مخالف وموافق دولت لبنان گفت که مذاکرات امروز درفضایی بسیار دوستانه برگزار شد و دربرخی زمینه ها توافق وجود داشت.

در این نشست امین جمیل رئیس حزب کتائب و رئیس جمهور سابق لبنان و سعد حریری رئیس جریان المستقبل (آینده) لبنان به نمایندگی از گروههای سیاسی موافق موسوم به "نیروهای 14 مارس" و ژنرال میشل عون رئیس جریان ملی آزاد این کشور به نمایندگی از گروههای سیاسی مخالف دولت به همراه عمرو موسی حضور داشتند.

عمرو موسی درباره این نشست گفت: سخنان جدی، پیشنهادات و مواضع مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و در برخی زمینه ها اتفاق نظر وجود داشت و برخی دیگر از زمینه ها نیاز به بحث و گفتگوی بیشتری دارد. وی افزود: نیاز به نشست دیگری وجود دارد زیرا مسائل مطرح بسیار حساس است.

اتحادیه عرب عصر روز شنبه(15 دی) با ارائه یک طرح کاری خواستار برگزاری فوری نشست پارلمان لبنان برای انتخاب میشل سلیمان فرمانده ارتش این کشور به عنوان رئیس جمهور و تشکیل دولت وحدت ملی و نیز تدوین قانون جدید انتخابات لبنان بلافاصله پس از انتخاب رئیس جمهور و تشکیل دولت وحدت ملی شد.



موسی پس از ارائه این طرح برای رایزنی با مقامهای لبنانی درباره این طرح، دو بار به بیروت سفر کرد، اما پس از پایان سفر دوم خود اعلام کرد که حل بحران لبنان به فعالیت بسیار نیاز دارد و هم اکنون برای سومین بار به منظور ادامه رایزنی های خود در بیروت به سرمی برد.

عمرو موسی دیشب درپی ورود به بیروت به طور جداگانه با ژنرال میشل سلیمان فرمانده ارتش، نبیه بری رئیس مجلس، فواد سنیوره نخست وزیر و سعد حریری رئیس جریان المستقبل (آینده) لبنان به طور جداگانه درباره بحران سیاسی لبنان و طرح کاری اتحادیه عرب برای حل این بحران گفتگو کرد.

وی امروز در ادامه رایزنی های خود با مسئولان و شخصیت های سیاسی و مذهبی لبنان با ژنرال عون دیدار و گفتگو کرد.