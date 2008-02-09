برگزیدگان جشنواره منطقه ای اقامه عشق تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، جشنواره منطقه ای اقامه عشق که با حضور هنرمندان استان های خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی درچهاربخش عکس، خوشنویسی، فیلم کوتاه و نقاشی در سال جاری برگزار شده بود شب گذشته از برگزیدگان تقدیر بعمل آمد.

این جشنواره با هدف اعتلای فرهنگ نماز و ایجاد زمینه های تعامل بین هنر و دین و گسترش اندیشه های مناسب اسلامی و شناخت جایگاه نماز از دیدگاه آیات و روایات با همت دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجدفرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی برگزار شده است در این مراسم هیأت داوران از نفرات برگزیده به شرح ذیل تقدیر بعمل آورند.

بخش عکس: در این قسمت داوران نفر اول را معرفی نکردند، نفر دوم: مشترکاً حسین توحیدی فر و زینب توحیدی فر از بیرجند، نفر سوم: جواد غلامی شهری از مشهد مقدس

بخش خوشنویسی:خط شکسته نستعلیق: نفر اول: مهدی اسماعیلی مود از بیرجند، نفر دوم: داوران در این قسمت با توجه به اختلاف زیاد سطح نفر اول با دیگران نفر دوم را معرفی نکردند، نفر سوم: مشترکاً علیرضا احمدی از مشهد و مجید اسکندری از فردوس

بخش فیلم کوتاه: نفر اول: داوران در این قسمت نفر اول معرفی ننمودند، نفر دوم: فیلم کوتاه هنگام نماز با کارگردانی سهیلا پژند از مشهد مقدس، نفر سوم: فیلم کوتاه تبسم نور به کارگردانی مهدی صباغ زاده از بیرجند

بخش نقاشی: در این بخش هیأت داوران نفر اول- دوم و سوم معرفی ننمودند تنها برگزیدگان را در دو مقطع سنی کودکان و نوجوانان و بزرگسالان معرفی نمودند.

در مقطع بزرگسالان: شهربانو رضائیان از مشهد مقدس، اعظم آخوندی از بیرجند، عصمت راد موسائی از نهبندان

در مقطع کودکان و نوجوانان: مینا علیپور پنج ساله از بیرجند، مهدی اندیشه از بیرجند، زهرا نوفرستی از بیرجند

بخش مقالات: نفر اول فرزانه شیخ زاده و عطیه علی نیا از بیرجند، نفر دوم: محمداسماعیل خدیوی از فردوس، نفر سوم: یرکارخان نیستانی از دانشگاه بیرجند