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۲۰ بهمن ۱۳۸۶، ۹:۰۶

برگزیدگان جشنواره منطقه ای اقامه عشق تجلیل شدند

بیرجند - خبرگزاری مهر: از برگزیدگان جشنواره منطقه ای اقامه عشق در بیرجند تقدیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، جشنواره منطقه ای اقامه عشق که با حضور هنرمندان استان های خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی درچهاربخش عکس، خوشنویسی، فیلم کوتاه و نقاشی در سال جاری برگزار شده بود شب گذشته  از برگزیدگان تقدیر بعمل آمد.

این جشنواره با هدف اعتلای فرهنگ نماز و ایجاد زمینه های تعامل بین هنر و دین و گسترش اندیشه های مناسب اسلامی و شناخت جایگاه نماز از دیدگاه آیات و روایات با همت دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجدفرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی برگزار شده است در این مراسم هیأت داوران از نفرات برگزیده به شرح ذیل تقدیر بعمل آورند.

بخش عکس: در این قسمت داوران نفر اول را معرفی نکردند، نفر دوم: مشترکاً حسین توحیدی فر و زینب توحیدی فر از بیرجند، نفر سوم: جواد غلامی شهری از مشهد مقدس

بخش خوشنویسی:خط شکسته نستعلیق: نفر اول: مهدی اسماعیلی مود از بیرجند، نفر دوم: داوران در این قسمت با توجه به اختلاف زیاد سطح نفر اول با دیگران نفر دوم را معرفی نکردند، نفر سوم: مشترکاً علیرضا احمدی از مشهد و مجید اسکندری از فردوس

بخش فیلم کوتاه: نفر اول: داوران در این قسمت نفر اول معرفی ننمودند، نفر دوم: فیلم کوتاه هنگام نماز با کارگردانی سهیلا پژند از مشهد مقدس، نفر سوم: فیلم کوتاه تبسم نور به کارگردانی مهدی صباغ زاده از بیرجند

بخش نقاشی: در این بخش هیأت داوران نفر اول- دوم و سوم معرفی ننمودند تنها برگزیدگان را در دو مقطع سنی کودکان و نوجوانان و بزرگسالان معرفی نمودند.

در مقطع بزرگسالان: شهربانو رضائیان از مشهد مقدس، اعظم آخوندی از بیرجند، عصمت راد موسائی از نهبندان

در مقطع کودکان و نوجوانان: مینا علیپور پنج ساله از بیرجند، مهدی اندیشه از بیرجند، زهرا نوفرستی از بیرجند

بخش مقالات: نفر اول فرزانه شیخ زاده و عطیه علی نیا از بیرجند، نفر دوم: محمداسماعیل خدیوی از فردوس، نفر سوم: یرکارخان نیستانی از دانشگاه بیرجند

کد مطلب 635399

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