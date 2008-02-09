فروزنده در گفتگو با مهر: لیست جبهه متحد نهایی نیست/ اکثریت لیست جبهه متحد قابل دفاع است

لطف الله فروزنده، قائم مقام جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت : لیستی که از سوی برخی رسانه ها به عنوان لیست نهایی جبهه متحد اصولگرایان ارائه شد تا کنون توسط هیچیک از اعضای این جبهه تائید نشده پس این بدان معناست که گروه 6+5 هنوز در حال تکمیل لیست خود در تهران است.

وی با تاکید براینکه صلاحیت، مقبولیت و کارآمدی نامزدهای مورد نظر جزء مهمترین اصول بررسی شده در ارائه لیست جبهه متحد بوده است، افزود : هیچ شائبه ای مبنی بر سهمیه بندی یا سهم خواهی اضلاع جبهه متحد اصولگرایان در بررسیها و تعیین نامزدهای نهایی وجود نداشته و این بررسیها تنها بر اساس ملاکها و معیارهای موجود بوده است.

سخنگوی جمعیت ایثارگران درباره حضور لاریجانی در لیست جبهه متحد نیز گفت : آقای لاریجانی هم مثل سایر اصولگرایانی است که نامش در لیست گروه 6+5 خواهد بود، اما درباره نحوه حضور و این که وی از حوزه انتخابیه قم و یا تهران در انتخابات مجلس هشتم قصد حضور دارد تصمیم گیرنده نهایی خود لاریجانی است.

وی ابرازامیدواری کرد که گروه 6+5 راه باقیمانده تا برگزاری انتخابات مجلس هشتم را با ادامه روند گذشته طی کند.

فروزنده در پایان بررسی نامزدهای اصولگرا در استانها و شهرستانها را بر همان مبانی صلاحیت، مقبولیت و کارآمدی عنوان کرد و اظهارداشت : در تعدادی از استانها و شهرستانها درباره نامزدهای نهایی گروه 6+5 به جمع بندی نهایی رسیده ایم، اما در تعدادی دیگر مراحل پایانی بررسیها را طی می کنیم.