سعود الفیصل به روسیه می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الخلیج، یک منبع دیپلماتیک عربی اعلام کرد: سعود الفیصل برای تقویت روابط کشورش با روسیه و راه های پیشبرد آن در زمینه های اقتصادی، سیاسی، تجاری، بازرگانی، علمی و فرهنگی طی روزهای آتی به مسکو می رود.

این منبع افزود: سفر سعود الفیصل به روسیه تکمیل کننده سفر نوامبر گذشته "سلطان بن عبدالعزیز" ولیعهد عربستان به این کشور است.

درسفر قریب الوقوع سعود الفیصل به روسیه، دو طرف بر تمایل طرفین برای بالابردن سطح روابط تاکید می کنند و هممچنین این سفر در حالی انجام می شود که خاورمیانه شاهد تحولات مختلفی از جمله درلبنان،عراق وهمچنین اوضاع بحرانی نوارغزه است.



بعد اقتصادی، ویژگی مهم دیگر این سفر است که پیش بینی می شود، طرفهای سعودی و روسی درخلال مذاکرات، درباره راه های تضمینی برای تقویت روابط اقتصادی بین دوکشور ازطریق ایجاد پروژه های مشترک در زمینه انرژی تبادل نظر کنند.

به نوشته روزنامه عکاظ عربستان، وزیرامورخارجه عربستان درخلال سفر دوره ای خود به کشورهای جهان، روزگذشته در آلمان با "فرانک والتراشتاین مایر" همتای آلمانی خود دیدار کرد.

دراین دیدار،تحولات خاورمیانه ازجمله روند به اصطلاح صلح، بحران لبنان،عراق، افغانستان وهمچنین مسئله هسته ای ایران و موضوع روابط با کشورهای حاشیه خلیج فارس مورد بحث و تبادل نظر قرارگرفت.



سعود الفیصل پیش از پاریس به لندن رفت و با مقامهای انگلیسی به بحث وتبادل نظرپرداخت؛ روزنامه الحیات به صراحت نوشت : تحرکات جدید عربستان برای حمایت از دولت فواد سنیوره در لبنان با سفر فیصل به کشورهای اروپایی آغاز شد.