مجلس کانادا ادامه حضور نظامیان در افغانستان را به رای می گذارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، دولت محافظه کار کانادا درصدد است تا ماموریت نظامیان خود در افغانستان را تا سال 2011 میلادی تمدید کند، اما وجود مخالفتهایی در داخل دولت، اتاوا را بر آن داشته تا این مسئله را به رای بگذارد.

بر همین اساس، مجلس کانادا در ماه مارس درباره این مسئله رای گیری می کند و اگر نتیجه این رای گیری حکم به اتمام ماموریت نظامی این کشور در افغانستان دهد؛ آنگاه دولت کانادا سقوط کرده و راه برای انتخابات زودهنگام هموار می شود.

بر اساس این گزارش، ماموریت نظامیان کانادایی در افغانستان در فوریه سال 2009 میلادی به پایان می رسد و پیش از این کانادا به آمریکا و سایر کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) هشدار داده بود که در صورت اعزام نشدن نیروهای جدید به افغانستان، نیروهای خود را از این کشور خارج می کند.