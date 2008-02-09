  1. بین الملل
  2. سایر
۲۰ بهمن ۱۳۸۶، ۱۰:۳۰

به سبب افزایش اختلافات؛

مجلس کانادا ادامه حضور نظامیان در افغانستان را به رای می گذارد

مجلس کانادا ادامه حضور نظامیان در افغانستان را به رای می گذارد

میزان اختلافات داخلی در کانادا درباره حضور نظامیان این کشور در افغانستان به حدی رسیده که مجلس کانادا برای مشخص کردن تکلیف خود درباره افغانستان، این مسئله را به رای می گذارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، دولت محافظه کار کانادا درصدد است تا ماموریت نظامیان خود در افغانستان را تا سال 2011 میلادی تمدید کند، اما وجود مخالفتهایی در داخل دولت، اتاوا را بر آن داشته تا این مسئله را به رای بگذارد.

بر همین اساس، مجلس کانادا در ماه مارس درباره این مسئله رای گیری می کند و اگر نتیجه این رای گیری حکم به اتمام ماموریت نظامی این کشور در افغانستان دهد؛ آنگاه دولت کانادا سقوط کرده و راه برای انتخابات زودهنگام هموار می شود.

بر اساس این گزارش، ماموریت نظامیان کانادایی در افغانستان در فوریه سال 2009 میلادی به پایان می رسد و پیش از این کانادا به آمریکا و سایر کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) هشدار داده بود که در صورت اعزام نشدن نیروهای جدید به افغانستان، نیروهای خود را از این کشور خارج می کند. 

 

کد مطلب 635456

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها