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۲۰ بهمن ۱۳۸۶، ۱۰:۰۲

از ساعات اولیه امروزصورت گرفت؛

تجمع اعتراض آمیز جمعی از جانبازان مقابل مجمع تشخیص مصلحت نظام

تجمع اعتراض آمیز جمعی از جانبازان مقابل مجمع تشخیص مصلحت نظام

از ساعات اولیه امروز جمعی از جانبازان و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس، در اعتراض به لایحه خدمات رسانی به ایثارگران مقابل مجمع تشخیص مصلحت نظام تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، حدود 150 نفر از جانبازان و ایثارگران دوران دفاع مقدس از دقایقی پیش در مقابل ساختمان مجمع تشخیص مصلحت نظام تجمع کردند و خواستار رفع نواقص و اشکالات لایحه خدمات رسانی به ایثارگران شدند.

نریمانی یکی از ایثارگران در خصوص این تجمع گفت: لایحه خدمات رسانی به ایثارگران از اول دارای نواقص و اشکالات زیادی بود که بدون توجه به این مسائل و رفع آنها در مجلس به تصویب رسیده است و هم اکنون برای تصویب نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است.

وی افزود: متاسفانه بنیاد شهید و امورایثارگران مصر است که این لایحه با همین اشکالات به تصویب برسد.

 

کد مطلب 635480

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