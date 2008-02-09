تجمع اعتراض آمیز جمعی از جانبازان مقابل مجمع تشخیص مصلحت نظام

به گزارش خبرنگار مهر، حدود 150 نفر از جانبازان و ایثارگران دوران دفاع مقدس از دقایقی پیش در مقابل ساختمان مجمع تشخیص مصلحت نظام تجمع کردند و خواستار رفع نواقص و اشکالات لایحه خدمات رسانی به ایثارگران شدند.

نریمانی یکی از ایثارگران در خصوص این تجمع گفت: لایحه خدمات رسانی به ایثارگران از اول دارای نواقص و اشکالات زیادی بود که بدون توجه به این مسائل و رفع آنها در مجلس به تصویب رسیده است و هم اکنون برای تصویب نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است.

وی افزود: متاسفانه بنیاد شهید و امورایثارگران مصر است که این لایحه با همین اشکالات به تصویب برسد.