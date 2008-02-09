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۲۰ بهمن ۱۳۸۶، ۱۲:۵۴

دفتر نمایندگی ایران در UN:

تحریم غیرقابل توجیه ایران به مشروعیت سازمان ملل متحد ضربه می زند

تحریم غیرقابل توجیه ایران به مشروعیت سازمان ملل متحد ضربه می زند

مشاور مطبوعاتی هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد با غیر قابل توجیه دانستن تحریمهای جدید علیه ایران به سبب برنامه هسته ای صلح آمیز آن تاکید کرد که این تحریمهای ناعادلانه به شدت به سازمان ملل و مشروعیت آن آسیب وارد خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،"محمد میرعلی محمدی" در نامه ای به روزنامه بوستون گلوب و در واکنش به مقاله ای که چند روز پیش با عنوان " پیامی برای ایران" در این روزنامه منتشر شده بود، خاطر نشان کرد:" در حالی که ایران با درخواستهای آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر شفاف سازی هسته ای همراهی کرده و با وجود اعتراف اخیر اطلاعات آمریکا مبنی بر ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران ، دولت و رسانه های آمریکا به اتهامات خود ادامه داده اند تا تحریمهای جدید علیه ایران را توجیه کنند."

وی با اشاره به حق ایران برای تولید سوخت هسته ای تحت معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای(ان پی تی)،تاکید کرد:"سرمقاله شما از تاریخ طولانی نقض قراردادهای هسته ای و خلف وعده های کشورهای غربی از جمله آمریکا که زمینه اصرار به حق ایران بر مسلط شدن فناوری هسته ای برای اهداف صرفا صلح آمیز را شکل می دهد، چشم پوشی می کند."

در ادامه این نامه آمده است:"دائمی کردن تحریمهای ناعادلانه علیه ایران ، به سازمان ملل متحد و مشروعیت آن به شدت آسیب وارد  خواهد کرد و پیامی را به جهان می فرستد مبنی بر اینکه حتی همکاری کامل ایران با سازمانهای بین المللی هیچ فرقی برای سیاستهای هژمونیک دولت آمریکا ندارد."

مشاور مطبوعاتی هیئت نمایندگی ایران تصریح کرد: "مردم ایران ازاین مسئله مطلع هستند که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری آنها و دیگر رهبران ایران با مقاومت در برابر درخواستهای غیرقانونی خارجی،خواست مردم را بیان می کنند."

 

کد مطلب 635580

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