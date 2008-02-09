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۲۰ بهمن ۱۳۸۶، ۱۲:۰۲

سالگرد تولد فارس/ نکونام :

بدون رقیب نیستیم / 16 از 20 عملکرد گروه اقتصادی فارس

بدون رقیب نیستیم / 16 از 20 عملکرد گروه اقتصادی فارس

دبیر گروه اقتصادی خبرگزاری فارس عملکرد گروه اقتصادی این خبرگزاری را مثبت ارزیابی کرد و گفت: هنوز این گروه جای کار زیادی برای انجام دارد.

محمود نکونام در گفتگو با مهر در ارزیابی خود از عملکرد گروه اقتصادی خبرگزاری فارس با تاکید بر اینکه ارزیابی ازعملکرد این گروه باید توسط مردم و سایر فعالان مطبوعاتی صورت گیرد، گفت: با این وجود با توجه به هدف گذاری اولیه  گروه اقتصادی، خود را موفق می دانیم. 
 
دبیر گروه اقتصادی خبرگزاری فارس به گذشت پنج سال از فعالیت این خبرگزاری اشاره و تصریح کرد: با وجود اینکه عمر زیادی از فعالیت این خبرگزاری در مقایسه با سایر خبرگزاری ها نگذشته است، اما در همین عمر کوتاه نیز خبرگزاری و گروه اقتصادی آن توانسته عملکرد خوبی از خود ارائه دهد.

وی با اشاره به خصلت و ویژگی خاص و متفاوت خبرگزاری ها، نسبت به سایر مطبوعات یعنی اطلاع رسانی سریع و به موقع و حجم بالای کار گفت: با این وجود این ویژگی، در سایر زمینه ها از جمله در ارائه گزارشات تحلیلی نیز موفق بوده ایم و کسب  مقامات در جشنواره های مختلف نیز نشان از این موضوع دارد.

نکونام عملکرد این خبرگزاری در مقایسه با سایر خبرگزاری های کشور و مطبوعات را نیز مثبت ارزیابی کرد و افزود: عملکرد گروه اقتصادی در عرصه اطلاع رسانی و حوزه های خبر رسانی و در مجموع با وجود نقایصی مثبت بوده است.

وی با تاکید بر اینکه خبرنگار باید صاحب سبک، تحلیل و قلم باشد نه انعکاس دهنده صرف اخبار حوزه ها و مسئولان، خاطرنشان کرد: این موضوع از جمله اهداف اولیه گروه اقتصادی بود که همکاران گروه نیز سعی کردند تا در این زمینه موفق عمل کنند و هر یک دارای سبک باشند.

وی با بیان اینکه گزارشات تحلیلی خبرنگاران گروه  نیز در این جهت بوده است، افزود: همچنین عملکرد گروه در حوزه های اقتصاد کلان، نفت، کشاورزی، صنعت و پیگیری اخبار نیز موفقیت آمیز بوده است، گرچه ادعای ممتاز بودن و بدون رقیب بودن را نداریم.  

وی در پاسخ به این  سئوال که به گروه اقتصادی از نمره 20 چه نمره ای را می دهید، بیان کرد: از نمره 20 نمره ای بالاتر از 16 را می دهم، گرچه هنوز گروه جای کار زیادی برای انجام دارد. 

کد مطلب 635614

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