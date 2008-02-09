بدون رقیب نیستیم / 16 از 20 عملکرد گروه اقتصادی فارس

محمود نکونام در گفتگو با مهر در ارزیابی خود از عملکرد گروه اقتصادی خبرگزاری فارس با تاکید بر اینکه ارزیابی ازعملکرد این گروه باید توسط مردم و سایر فعالان مطبوعاتی صورت گیرد، گفت: با این وجود با توجه به هدف گذاری اولیه گروه اقتصادی، خود را موفق می دانیم.



دبیر گروه اقتصادی خبرگزاری فارس به گذشت پنج سال از فعالیت این خبرگزاری اشاره و تصریح کرد: با وجود اینکه عمر زیادی از فعالیت این خبرگزاری در مقایسه با سایر خبرگزاری ها نگذشته است، اما در همین عمر کوتاه نیز خبرگزاری و گروه اقتصادی آن توانسته عملکرد خوبی از خود ارائه دهد.

وی با اشاره به خصلت و ویژگی خاص و متفاوت خبرگزاری ها، نسبت به سایر مطبوعات یعنی اطلاع رسانی سریع و به موقع و حجم بالای کار گفت: با این وجود این ویژگی، در سایر زمینه ها از جمله در ارائه گزارشات تحلیلی نیز موفق بوده ایم و کسب مقامات در جشنواره های مختلف نیز نشان از این موضوع دارد.

نکونام عملکرد این خبرگزاری در مقایسه با سایر خبرگزاری های کشور و مطبوعات را نیز مثبت ارزیابی کرد و افزود: عملکرد گروه اقتصادی در عرصه اطلاع رسانی و حوزه های خبر رسانی و در مجموع با وجود نقایصی مثبت بوده است.

وی با تاکید بر اینکه خبرنگار باید صاحب سبک، تحلیل و قلم باشد نه انعکاس دهنده صرف اخبار حوزه ها و مسئولان، خاطرنشان کرد: این موضوع از جمله اهداف اولیه گروه اقتصادی بود که همکاران گروه نیز سعی کردند تا در این زمینه موفق عمل کنند و هر یک دارای سبک باشند.

وی با بیان اینکه گزارشات تحلیلی خبرنگاران گروه نیز در این جهت بوده است، افزود: همچنین عملکرد گروه در حوزه های اقتصاد کلان، نفت، کشاورزی، صنعت و پیگیری اخبار نیز موفقیت آمیز بوده است، گرچه ادعای ممتاز بودن و بدون رقیب بودن را نداریم.

وی در پاسخ به این سئوال که به گروه اقتصادی از نمره 20 چه نمره ای را می دهید، بیان کرد: از نمره 20 نمره ای بالاتر از 16 را می دهم، گرچه هنوز گروه جای کار زیادی برای انجام دارد.