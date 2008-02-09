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۲۰ بهمن ۱۳۸۶، ۱۲:۲۹

تکواندو جام فجر - بندرعباس

پایان دور نخست مسابقات چهار وزن اول / پیروزی تکواندو کاران ایران

پایان دور نخست مسابقات چهار وزن اول / پیروزی تکواندو کاران ایران

با برگزاری 21 مبارزه در سالن فجر بندرعباس دور نخست مبارزات چهار وزن اول رقابتهای بین المللی تکواندو جام فجر پایان یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان این رقابتها که از صبح امروز در سالن فجر بندرعباس آغاز شده است در وزن دوم(58 - کیلوگرم) خلیدعیسی از بحرین، سیدحسن رضایی از افغانستان ، مهدی احمدی از بندرعباس، فرزاد عبدالهی از امید ایران ، وو لی ازکره ، زاهد محمدواف از آذربایجان، آران از ارمنستان و مجید رجبی از جوانه با شکست رقبای خود به دور دوم راه پیدا کردند.

در وزن چهارم (67- کیلوگرم) محمدباقری معمتد از دانشگاه آزاد، شهبازوف از آذربایجان، احمد عیسی ازبحرین، لوان پاشبازبان از ارمنستان ، کیونگ هو از کره جنوبی و مسعود عابدی از ایران مقابل حریفان خود به برتری دست یافتند.

همچنین در وزن ششم(78- کیلوگرم) فرزاد عبدالهی از جوانه، کی جین ازکره ، راگیف حسن اف از آذربایجان و مرتضی شیری از امید ایران دور نخست را با برتری مقابل حریفان خودرا شکست دادند.

در مبارزات وزن هشتم (84+) کیلوگرم هم مومنی از امید ایران، حسین تاجیک از بندرعباس وکریم موسی از بحرین به دور دوم راه پیدا کردند. این رقابتها هم اکنون درحال پیگیری است.

کد مطلب 635619

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