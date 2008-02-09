پایان دور نخست مسابقات چهار وزن اول / پیروزی تکواندو کاران ایران

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان این رقابتها که از صبح امروز در سالن فجر بندرعباس آغاز شده است در وزن دوم(58 - کیلوگرم) خلیدعیسی از بحرین، سیدحسن رضایی از افغانستان ، مهدی احمدی از بندرعباس، فرزاد عبدالهی از امید ایران ، وو لی ازکره ، زاهد محمدواف از آذربایجان، آران از ارمنستان و مجید رجبی از جوانه با شکست رقبای خود به دور دوم راه پیدا کردند.

در وزن چهارم (67- کیلوگرم) محمدباقری معمتد از دانشگاه آزاد، شهبازوف از آذربایجان، احمد عیسی ازبحرین، لوان پاشبازبان از ارمنستان ، کیونگ هو از کره جنوبی و مسعود عابدی از ایران مقابل حریفان خود به برتری دست یافتند.

همچنین در وزن ششم(78- کیلوگرم) فرزاد عبدالهی از جوانه، کی جین ازکره ، راگیف حسن اف از آذربایجان و مرتضی شیری از امید ایران دور نخست را با برتری مقابل حریفان خودرا شکست دادند.

در مبارزات وزن هشتم (84+) کیلوگرم هم مومنی از امید ایران، حسین تاجیک از بندرعباس وکریم موسی از بحرین به دور دوم راه پیدا کردند. این رقابتها هم اکنون درحال پیگیری است.