200 اقدام دولت برای خصوصی سازی بانکها / ارائه گزارش حسابرسی بانکها تا 2 هفته آینده

به گزارش خبرنگار مهر، حمید پورمحمدی صبح امروز با حضور در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران درخصوص کند بودن عرضه سهام بانکها در بورس گفت: بانک با سایر بنگاه هایی که می خواهند به بخش خصوصی واگذار شوند به لحاظ نهاد واسطه مالی تفاوتهای اساسی دارد، زیرا مالکیت شرکتهای دولتی کاملا متعلق به دولت است ولی بیش از 95 درصد دارایی های بانکها متعلق به سپرده گذاران است و در بیمه ها نیز متعلق به بیمه گذاران است، بنابراین دولت تنها حدود 5 درصد است.

معاون امور بانکی، بیمه ای و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: در واگذاری سهام بانکها در بورس باید به 2 نکته اساسی دقت لازم را مبذول داشت به این معنا که رعایت حقوق سپرده گذاران در کنار حقوق دولت صورت گیرد ضمن اینکه رعایت حقوق خریدارانی نیز که می خواهند سهام بانکها را بخرند نیز ضروری است.

200 اقدام برای خصوصی سازی بانکها

به گفته وی به دلیل این پیچیدگی ها امر واگذاری سهام بانکها و بیمه ها در بورس کاری مشکل است؛ این درحالی است که تاکنون برای خصوصی سازی بانکها بیش از 200 اقدام و فرآیند انجام شده و آنچه باقیمانده اجرای تعدادی فرآیند است که در راستای آنها باید صورت مالی میان دوره ای بانکها آماده شده و به تصویب حسابرس و بازرسان قانونی رسد.

پورمحمدی افزود: گزارشها باید از چنان درجه شفافیتی در اظهارها برخوردار باشند که بخش خصوصی دغدغه ای برای خرید سهام آنها نداشته باشد؛ بنابراین در این فرآیند سخت گیری های لازم از سوی سازمان حسابرسی بیش از گذشته اعمال خواهد شد.

وی گفت: اعمال کامل روش تعهدی یا تسویه دقیق بین صندوق بازنشستگی بانکها با خود بانک مطالبی است که بین سازمان حسابرسی و بانکها وجود دارد. این درحالی است که ظرف دو هفته آتی گزارش بازرس قانونی و حسابرس در مورد بانکها اعلام می شود و برمبنای آن ساز و کار شفافیت مالی بین دولت و بانکها نیز مشخص خواهد شد.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به پذیرش مشروط بانک ملت و صادرات در بورس گفت: ظرف دو هفته آتی و با آماده شدن گزارش سازمان حسابرسی دو بانک مذکور برای عرضه سهام در بورس آماده می شوند و به تدریج سایر بانکها نیز که در لیست واگذاری ها قرار دارند به بورس ارائه می شوند.

خصوصی سازی بیمه ها

پورمحمدی تصریح کرد: صورتهای مالی بیمه ها نیز کامل شده و موضوع در خصوص نحوه اعمال استاندار 28 سازمان حسابرسی است که به زودی در دستور کار شورای بیمه قرار می گیرد.

وی تاکید کرد: تمامی این اقدامات باید تا قبل از سال جاری صورت گیرد چراکه اگر بیش از این زمان برد باید به سمت صورتهای مالی سال بعد برویم چراکه صورتحسابها تنها تا 6 ماه قابل استناد است.

فروش دارایی های غیر ضرور

به گفته پورمحمدی، آئین نامه فروش دارایی های غیرضرور بانکها و مجموعه سرمایه گذاری های آنها توسط دولت تصویب و ابلاغ شده که براساس آن در هر بانک یک کارگروه تشکیل شده که میزان دارایی هایی که در بانکها غیرضروری است واگذار شود.