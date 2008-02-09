روبات ویژه بررسی اعماق اقیانوسها ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این روبات دریایی زرد رنگ اژدرشکل از دسامبر 2007 در اعماق آبهای منطقه کارائیب مورد آزمایش قرار گرفته است.

تیم تحقیقاتی این پروژه گفتند : این روبات خودکار هزاران کیلومتر در اعماق آب حرکت کرده و در آزمایشات اولیه نتایج موفقیت آمیزی برجای گذاشته است.

محققان آمریکایی معتقدند این گلایدر روباتیک که به باتری نیز نیازی ندارد می تواند گزارشات دقیقی از اعماق اقیانوسها ارایه کند.

محققان انستیتو اقیانوس شناسی Wood Ole آمریکا که این روبات جدید را ارایه کردند گفتند : در این پروژه توانستیم مقادیر عظیم انرژی نهفته در اقیانوسها را به دام بیندازیم.

بر اساس گزارش بی.بی.سی، دانشمندان مدتهاست به دنبال ارایه تکنیکهای نوین برای تهیه گزارشات به روز از اعماق اقیانوسها با استفاده از روباتهای هوشمند بوده اند.