قلعه نویی مرا به فوتبال ایران معرفی کرد/ این بازی اصلا حساس نیست

امیرحسین صادقی با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار ضمن اشاره به دیدار تیمش مقابل مس کرمان گفت: این بازی به هیچ عنوان حساس نیست و یک بازی مانند تمام بازی های لیگ است که 3 امتیاز آن برای ما ارزشمند است. فکر می کنم تنها اهمیت مسابقه هم به همین امتیازات باشد نه بحث های حاشیه ای که درباره آن مطرح شده است.

وی که با حضور امیر قلعه نویی در تیم فوتبال استقلال به این تیم آمده است، ادامه داد: قلعه نویی 4 سال در تیم استقلال و تیم ملی مربی من بوده و زحمات زیادی برای من کشیده است. قلعه نویی بود که با حمایت های خود مرا به فوتبال ایران معرفی کرد و برای همین مسئله همیشه قدردان او هستم .

صادقی بازی مقابل تیم قلعه نویی را برای بازیکنان استقلال راحت تر از سایر بازی ها خواند و گفت: ما به شکل و روش کار قلعه نویی آشنا هستیم و همین مسئله به ما کمک می کند که راحت بازی کنیم. قلعه نویی گرچه امروز مربی مس کرمان است اما حتما روش کارش با قدری تغییرهمانی است که در تیم استقلال به اجرا در می آورد.

وی در خصوص دلایل دوری خود از ترکیب اصلی تیم فوتبال استقلال در نیم فصل دوم مسابقات لیگ برتر گفت: به دلیل آسیب دیدگی از ترکیب دور شدم. با توجه به بهبود مصدومیتم فکر می کنم از بازی های آتی در ترکیب اصلی جای داشته باشم.

مدافع تیم فوتبال استقلال تهران، در خصوص شرایط تیم فوتبال مس کرمان گفت: مس تیم خوبی است که در نیم فصل دوم مربی بزرگی را به خدمت درآورده است. بازی مقابل این تیم در کرمان قطعا آسان نیست و می طلبد که بیشتر از روزهای قبل تلاش کنیم.

صادقی با ابراز امیدواری از بازگشت دوباره به اردوی تیم ملی یاد کرد و گفت: تلاش می کنم تا ضمن ارائه بازی های خوب در نیم فصل دوم برای تیم استقلال دوباره به تیم ملی دعوت شوم. خوشبختانه در هفته های اخیر تمرینات خوبی را پشت سرگذاشته ام و با توجه به بارتاکتیکی خوب تیم مان امیدوارم بتوانم توانایی خهود را نشان دهم و دوباره یه تیم ملی دعوت شوم.

وی با اطمینان خاطر از بازگشت به تیم ملی گفت و تاکید کرد: حتما به تیم ملی بازمی گردم و این بار برای بازی برمی گردم. دوست دارم اگر به تیم ملی راه پیدا کردم فرصت بازی به دست آورم . برای من هدف اصلی این است که بازیکن اصلی تیم ملی باشم و برای رسیدن به این هدف تلاش می کنم.

مدافع استقلال که در بازی رفت تیمش مقابل مس کرمان از زمین بازی اخراج شده بود، در خاتمه تصریح کرد: شرایطم نسبت به نیم فصل اول خیلی بهتر است و امیدوارم بتوانم اخراج در بازی رفت را با درخشش در بازی فردا جبران کنم.