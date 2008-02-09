به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ملکیان معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طی سخنانی در آیین بزرگداشت پنجمین سالگرد تاسیس خبرگزاری فارس به مقایسه وضعیت رسانه های کشور قبل و بعد از انقلاب پرداخت.

وی با بیان اینکه در سالهای قبل از انقلاب، تعداد روزنامه های منتشره در کشور کمتر از انگشتان یک دست بود، گفت:در زمان رژیم شاه به ادبیات و فرهنگ و مطبوعات اهمیتی نمی دادند، روزنامه های منتشره هم عموما متعلق به سناتورهای انتصابی شاه بود و اگر اتقاق خاصی هم می افتاد، یک مامور ساواک به روزنامه می آمد تا مانع از چاپ مطالب خطرناک شود.

ملکیان تصریح کرد: در زمان شاه، انتخابات هم تشریفاتی و فرمایشی بود.

معاون مطبوعاتی وارت ارشاد با اشاره به تحول صورت گرفته در مطبوعات بعد از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: امروز ما 2947 نشریه داریم که 175 روزنامه در میان آنها است و این یک جهش کاملا محسوس است، ما در شرایط فعلی از نظر تعداد نشریات، جزو ده کشور اول دنیا هستیم و بعد از آمریکا و روسیه، کره جنوبی، فرانسه قرار داریم.

وی اظهار داشت: ما از این وضعیت رضایت داریم ولی از نظر تیراژ و تعداد روزنامه خوان هنوز خیلی کار داریم.

ملکیان با اشاره به افت و خیزهای مطبوعات بعد از پیروزی انقلاب گفت: تیراژ مطبوعات در اوایل انقلاب و مقطع شروع جنگ بسیار رفت ولی بعدا افت کرد.

معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد گفت:البته در نیمه نخست عمر دولت هشتم نیز تیراژ مطبوعات یک سیر صعودی پیدا کرد که خیلی زود کاهش پیدا کرد و اقبال مردم به آنها کم شد.

ملکیان دلیل از بین رفتن اقبال این نوع مطبوعات در دوره خاتمی را کارکرد سیاسی و حزبی پیدا کردن و تعارض با اهداف ملت و نظام و انقلاب توصیف کرد و گفت: کار به جایی رسید که رهبر معظم انقلاب به حق از برخی روزنامه ها به عنوان " پایگاه دشمن" یاد کردند، مطبوعاتی که استقلال و عزت ملت را به پای بیگانگان فدا می کردند.

وی تصریح کرد:الان روزنامه ها و خبرگزاری ها مسیر خوبی را طی می کنند ولی از موانع و آسیب های فعلی مطبوعات، نگاه صرف سیاسی به رسانه است و اگر رسانه صرفا در خدمت سیاست قرار بدهیم، برای مطبوعات مشکل ایجاد می شود.

ملکیان گفت: اشکال دوم این است که بعضی رسانه ها نگاهی صرفا اقتصادی دارند.

معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشکل دیگر مطبوعات را " نداشتن نیروهای حرفه ای در عرصه رسانه" توصیف کرد و گفت: وزارت ارشاد آمادگی خود را از هرجهت برای آموزش نیروهای انسانی و برگزاری دوره های خبرنگاری و مصاحبه اعلام می کند.

ملکیان با انتقاد از تصوری که در جامعه نسبت به اخذ امتیاز نشریه وجود دارد، گفت: کسانی که برای صدور مجوز می آیمند، پشتوانه حرفه ای ندارند و پشتوانه مالی هم ندارند و بیشتر به خاطر بهره مندی از کمک های دولتی اقدام به گرفتن امتیاز نشریه می کنند، حتی می شود گفت که هرکس از جلوی وزارت ارشاد و معاونت مطبوعاتی رد می شود، می گوید ما هم برویم یک مجوزی بگیریم که به درد روز مبادا بخورد!

وی با تاکید بر تقویت اعتماد سازی نسبت به مخاطب در رسانه ها گفت: رسانه ها باید از شایعات و بزرگ نمایی های غیرواقعی پرهیز کنند، سیاست به معنی پدرسوختگی مال غربی ها است، در جامعه اسلامی، سیاست و اقتصاد هم باید اخلاقی باشند.

ملکیان نقطه ضعف دیگر رسانه های کشور را عدم وجود نمایندگی ها و پایگاههای رسانه ای در خارج از کشور توصیف کرد و گفت: کشورهای خارجی مجموعا 121 دفتر نمایندگی در ایران دارند و فعال هستند، البته حضور آنها اگر با نظارت و کنترل و هدایت باشد، منفی نیست ولی ما به این تعداد در خارج از کشور نمایندگی نداریم.

معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد در پایان سخنان خویش آمادگی این وزارتخانه را برای کمک به رسانه های داخلی برای تاسیس پایگاهها و نمایندگی های خارج از کشور اعلام کرد.