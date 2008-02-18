آنچه البته به جایی نرسد فریاد است!

به گزارش خبرنگار مهر، معضلات و مشکلات ایثارگران حرف تازه‌ای نیست. مسئله‌ای است که بارها و بارها درباره آن شنیده ایم و خوانده ایم . ولی ظاهرا گوش‌هایی که بشنوند و مدیرانی که اگر شنیدند ، عمل کنند ، یافت نمی‌شود.

اخبار، گزارشات و مقالات مختلفی پیرامون این موضوع ، در گوشه و کنار و رسانه‌های مختلف تا کنون منتشر شده است. ایثارگرانی که با انواع مشکلات معیشتی ، درمانی ، مسکن و . . . دست و پنجه نرم می‌کنند، برخوردهای تند و ناصواب بخش های مختلف بنیاد شهید و امور ایثارگران با جانبازانی که نسبت به مشکلات خود لب به اعتراض گشوده‌اند، سیاست تبلیغاتی که متولیان امور ایثارگران در خدمت رسانی به آنها در پیش گرفته‌اند، همه نمونه‌هایی است که در اخبار و گزارش‌های «مهر» از ماه‌ها پیش تا کنون کراراً عنوان شده است.

اما تصویب لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران در اوایل شهریور 85 اعتراض گسترده جامعه ایثارگران را نسبت به عدم جامعیت و نیز نواقص متعدد آن برانگیخت.

تجمع جانبازان در اعتراض به عدم توجه به مشکلات خود

در تاریخ 6 آذر 84 شماری از جانبازان و خانواده ایثارگران که نسبت به مشکلات و معضلات موجود این قشر فداکار و دردمند معترض بودند با در دست داشت پلاکاردی با امضای «جمعی از فراموش شدگان خانواده شهدا و ایثارگران» که روی آن نوشته شده بود: « خوشا به حال شهدا که رفتند » در میدان پاستور تهران و مقابل نهاد ریاست جمهوری تجمع کردند تا بدینوسیله صدای اعتراض خود را به گوش مسئولین برسانند. این تجمع اعتراض آمیز با وعده دیدار رئیس جمهور از طرف مسئولین ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری جهت حل مشکلات شان در عصر همان روز به پایان رسید.

اعتراض جانبازان قم در دیدار با رئیس جمهور نسبت به وضعیت اسف بار جانبازان

در تاریخ 15 دیماه 84 طی سفر استانی دکتر احمدی نژاد به قم و در جلسه دیدار با جانبازان و ایثارگران، در حالی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم در این دیدار پیرو سنت دیرینه این بنیاد در توجیه کوتاهی‌ها و نیز تبلیغات گسترده‌ای که در زمینه خدمت رسانی به ایثارگران می‌شود، از حل مشکلات جانبازان در این استان خبر داد که جانبازان در این دیدار ضمن انتقاد از عملکرد بنیاد شهید و امور ایثارگران خواستار توجه بیشتررئیس جمهور به این قشر شدند که دکتر احمدی نژاد از رسیدگی به مشکلات آنها در جلسه هیات دولت خبر داد.

عدم رسیدگی به امور معیشتی، حقوق پایین، نبود مرکز توانبخشی، برخوردهای تند و ناصواب بنیاد شهید و امور ایثارگران با جانبازان معترض، سیاست تبلیغاتی بنیاد، مسکن جانبازان و عدم رسیدگی و توجه لازم از جمله مشکلاتی بود که در این تجمع ها مطرح می‌شد.

جانبازان با تجمع در مقابل مجلس خواستار استرداد لایحه جامع خدمات رسانی به دولت شدند

در تاریخ 5 شهریور 85 جمعی از ایثارگران و جانبازان تهرانی با تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی، خواستار استرداد لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران توسط مجلس اصولگرا شدند. آنها باحمل پارچه نوشته هایی تاکید داشتند که لایحه جامع خدمت رسانی به ایثارگران از نظر حقوقی اشکالات متعدد دارد و در واقع «مانع» خدمات رسانی به این قشر است و باید لغو گردد.

اما علیرغم مخالفت شدید جانبازان نسبت به این لایحه ، مجلس شورای اسلامی، اجرای آزمایشی لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران را به مدت چهارسال تصویب کرد و حداد عادل پس از رای گیری در مورد این لایحه خطاب به جانبازان و ایثارگران گفت: راه اصلاح برای این قانون باز است و فکر نکنید که اگر مجلس به لایحه ای رای داد، هیچ اصلاحی در آن صورت نمی گیرد.

یکی از جانبازان در گفتگو با مهر با بیان اینکه دکتر حداد عادل در ابتدای طرح لایحه در مجلس گفتند" این قانون ایرادات زیادی دارد اما اصلاحش کنید"، تصریح کرد: بحث ما این است که اگر این قانون ایراد دارد من جانباز بعد 25 سال که نباید نمونه آزمایشگاهی قوه مقننه قرار بگیرم. 20 سال جانباز را سرگردان کرده و حالا دوباره قوانین جدیدی تصویب می شود در صورتی که ما قبلا قانون داشته ایم خیلی بهتر و کامل تر داشتیم که مورد تأیید مجلس و شورای نگهبان نیز قرار گرفته است.

وی به دوره آزمایشی 4 ساله این لایحه اشاره کرد و گفت: نمایندگان مجلس تنها اعتراض شان در مدت زمان این قانون بود و گفتند ما چون پس از پایان این مدت نیستیم بنا بر این بگذارید این قانون کوتاه باشد تا نمایندگان بعدی مسئله را بدانند! اگر قانونگذار با این تفکر قانون نویسی کند که دیگر جانبازی نمی ماند؛ 80% این جانبازان بعد از مدتی دیگر از بین رفته اند.

مرتضی تمدن عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در گفتگو با مهر بر تصویب لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران با ایراد و ابهام تأکید کرد.

بر اساس این گزارشات، علاوه بر جانبازان، معاون کل تعاون بنیاد شهید و امور ایثارگران(رئیس کمیسیون ماده 16) و نماینده ستاد کل نیروهای مسلح نیز نسبت به این لایحه معترض هستند و جانبازان، تصویب این لایحه از سوی مجلس شورای اسلامی را ضربه بزرگی به جامعه ایثارگر عنوان کرده و اعلام کردند که" دکتر احمدی نژاد مصوبه هیأت دولت را با نامه ای رسمی تحت عنوان استرداد لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه دادند اما صبح روزی که قرار بود لایحه مسترد شود گفتند که رئیس جمهور خواستار بررسی لایحه شدند که ما نتیجه آن را دیدیم و با عنوان هدیه روز جانباز، بزرگ ترین خیانت را به جانبازان کردند."

لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران براساس اصل 85 قانون اساسی بدون طرح در صحن علنی نهاد قانونگذاری، در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصویب شد که این مسئله اعتراض جانبازان را دو چندان کرد.

این در حالی بود که اغلب نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بر جزئیات این لایحه چنانکه باید و شاید اشراف نداشتند و وقتی پس از تصویت لایحه درمورد نواقص آن مورد سؤال قرار می‌گرفتند، از بیان پاسخ خودداری می‌کردند و یا پاسخ دقیق و روشنی نداشتند. موافقت دست اندرکاران بنیاد شهید و امور ایثارگران شائبه همکاری بر روند تصویب لایحه را قوت می‌بخشید.

در تجمع ایثارگران و جانبازان تهرانی مخالف لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران در مقابل مجلس شورای اسلامی که با وساطت نایب رئیس مجلس و وعده اعمال نظرات مخالفان در لایحه پایان یافت، مقرر شد کمیته ای برای بررسی این مسئله تشکیل شود تا موارد ایراد و ابهام تجمع کنندگان را مورد بررسی قرار دهد و چنانچه نیازمند اصلاح باشد، این کار با ارائه طرحی از سوی نمایندگان ملت صورت گیرد.

در خواست از شورای نگهبان جهت استرداد لایحه به مجلس

جانبازان که در پی تجمع اعتراض آمیز خود در مقابل مجلس با عدم توجه به خواسته های خود از سوی نمایندگان مجلس مواجه شدند، در تاریخ 8 شهریور 85 برای ادامه اعتراض خود به تجمع در مقابل دفتر شورای نگهبان دست زدند و خواستار استرداد این لایحه به مجلس شورای اسلامی و هیأت دولت شدند.

در دیدار سه تن از جانبازان به نمایندگی از جانبازان معترض - که اکثرا از جانبازان 70% بودند - با دکتر کدخدایی سخنگو و عضو شورای نگهبان، نواقص این لایحه به صورت مکتوب ارائه شد و به گفته معترضین دکتر کدخدایی قول مساعد در استرداد این لایحه به مجلس شورای اسلامی داد.

محدودیت انتخاب رشته برای ایثارگران در صورت پرداخت کمک هزینه تحصیلی از طرف بنیاد، حذف جانبازان زیر 25% ، تعیین درصد توسط بنیاد شهید، قطع مستمری حالت اشتغال جانبازان شاغل در مراکز دولتی از مهمترین ایرادات و ابهامات لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران اعلام شده است.

فرزندان شاهد و مجمع جانبازان خواستار عودت لایحه از شورای نگهبان به مجلس شدند

در تاریخ 8 شهریور 85 جمعی از فرزندان شاهد با صدور بیانیه ای با اشاره به کاستی ها و عدم کارشناسی مناسب لایحه خدمات رسانی به ایثارگران در بنیاد شهید و امور ایثارگران و مجلس شورای اسلامی خواستار استرداد لایحه و پیگیری رئیس جمهور در این خصوص شدند و تصویب لایحه خدمات رسانی به ایثارگران را ضروری ندانسته و بر تقویت ضمانت اجرایی قوانین موجود ایثارگران تأکید کردند.

در این بیانیه جمعی از فرزندان شاهد ضمن پشتیبانی از اعتراضات جانبازان سرافراز به لایحه خدمات رسانی به ایثارگران اعلام کردند که این لایحه به اشتباه «جامع» اعلام می شود ولی در اصل ماهیت آن تجمیع و محدود سازی قوانین ایثارگران است.

دبیر کل مجمع جانبازان انقلاب اسلامی نیز با ارسال نامه ای به رئیس شورای نگهبان، خواستار عودت لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران به مجلس شد.

نامه رئیس کمیسیون ماده 16به شورای نگهبان در اعتراض به تصویب لایحه در مجلس

در پی اعتراض گسترده جانبازان نسبت به تصویب لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران، رئیس کمیسیون ماده 16 (رسیدگی به شکایات جانبازان) نیز در 12 شهریور 85 با ارسال نامه ای به اعضای شورای نگهبان خواستار بررسی این لایحه شد.

«یوسف مجتهد» در این نامه ضمن اظهار تأسف از تصویب این لایحه که دارای نواقص متعددی است، خاطر نشان کرد: در آخرین لحظات بررسی نهایی در کمیسیون اجتماعی مجلس و بدون حضور تعداد زیادی از افرادی که از ابتدا در بررسی و بحث کارشناسی آن سهیم بودند تبصره هایی که تا آن زمان مورد بحث به هیچ وجه واقع نشده بود با القائات افرادی محدود و معلوم الحال که در صورت لزوم اسامی آنها اعلام خواهد شد، به مواد لایحه افزوده و به تصویب رسید که تصویب آن با توجه به تماسهای بعدی با برخی از اعضای کمیسیون و نمایندگان محترم جای تردید دارد.

وی در قسمتی از این نامه تأکید کرد: هیچ دلیل ، توجیه و توضیح قانونی، وجدانی و شرعی پس از تصویب از سوی تصویب کنندگان ارائه نشده و نمی شود و غالبا اظهار تاسف می کنند که قصدشان از تصویب این نبوده و این برداشت را نداشته اند که چنین مشکلاتی ایجاد می شود که خود نتیجه بی تدبیری، عدم کارشناسی و ... خواهد بود و جالب است هر کدام دیگری را متهم می کند و مسبب اصلی تصویب را او می داند.

وی ماده 66 لایحه را با اصول 36 و 37 قانون اساسی مغایر خواند چراکه بدون رعایت قانون و تشخیص دادگاه صالحه مجازات و محرومیت از حقوق اجتماعی را تعیین نموده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ابهاماتی که از سوی رئیس کمیسیون ماده 16(رسیدگی به شکایات جانبازان) در سیر تصویب لایحه جامع خدمت رسانی به ایثارگران مطرح شد، هیچگاه توسط هیچ مقامی پاسخ داده نشد. هیچکس اسامی آن افراد محدود و معلوم الحال که در نامه‌اش متذکر شده بود عندالزوم معرفی می‌کند، از وی نپرسید. هیچ جوابیه و پاسخی در واکنش به نامه وی منتشر نشد. و این خود ابهامی شد بر سایر ابهامات...

گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله ماست آنچه البته به جایی نرسد فریاد است

ادامه دارد...