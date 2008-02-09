تزریق واکسن هپاتیت در پایگاه های مستقر در مسیر راهپیمایی 22 بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عباس استاد تقی زاده، مدیر کل سلامت شهرداری تهران، با اشاره به برخی از برنامه های شهرداری تهران در ایام دهه فجر و راهپیمایی 22 بهمن ، گفت : همه مناطق 22 گانه تهران برای این ایام و در سالروز پیروزی انقلاب اسلامی برنامه های متنوعی را تدارک دید ه اند .

وی افزود : توزیع بسته های فرهنگی در مسیر راه پیمایی 22 بهمن، ارائه خدمات رایگان پزشکی و دندان پزشکی از جمله ویژه برنامه هایی است که برای این روز در نظر گرفته شده است .

این مقام مسئول در معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در ادامه اظهار کرد : هم زمان با روز 22 بهمن ، شرکت شهر سالم شهرداری تهران، در ایستگاه های مستقر در مسیر راه پیمایی ، تزریق دور اول واکسن هپاتیت را به شرکت کنندگان در راه پیمایی این روز انجام می دهند.