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۲۲ بهمن ۱۳۸۶، ۱۰:۲۵

در گفتگو با مهر عنوان شد:

کتاب تربیت بدنی در برخی استانها منتشر شد

کتاب تربیت بدنی در برخی استانها منتشر شد

کرج - خبرگزاری مهر: معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران گفت: کتاب تربیت بدنی برای مقاطع مختلف تحصیلی به صورت آزمایشی برای برخی استانها که دارای موقعیت و امکانات هستند، منتشر شده است.

علی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: تمامی استانهایی که 10 درصد موقعیت و امکانات لازم برای اجرا و تدریس این درس را داشته باشند، می توانند کتاب تربیت بدنی و افزایش ساعات این درس را از دو ساعت به سه ساعت انجام دهند.

وی خاطرنشان کرد: پس از طی دوره آزمایشی تدریس این کتاب در استانهای پایلوت، طرح تدریس کشوری این کتاب در صورت تائید کارشناسان آغاز خواهد شد.

فرهادی از برگزاری طرح حبل المتین در شهرستانهای استان تهران خبر داد و افزود: طرح حبل المتین با هدف آشنایی دانش آموزان با مباحثی مانند قرآن و مهدویت، آموزشهای قرآن، توسعه فرهنگ نماز و سیره اهل بیت (ع) با اعزام روحانیون به مدارس مختلف در حال اجرا است.

این مسئول در خصوص اقدامات در حال اجرای این معاونت یادآور شد: دیدار دانش آموزان با مراجع تقلید قم، اعزام دانش آموزان به مشهد مقدس در قالب طرح دوستداران ولایت، راه اندازی کاروان رهروان امام خمینی(ره) و اعزام دانش آموزان به فرودگاه و اعزام دانش آموزان به حسینیه جماران از جمله فعالیتهای این معاونت در دهه فجر است.

کد مطلب 635705

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