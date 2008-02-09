راه اندازی 100 رشته جدید در دانشگاه علمی کاربردی لرستان پیش بینی شده است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد ، کیانوش بهرهی ظهر امروز در مراسم افتتاح ساختمان اداری جدید دانشگاه علمی کاربردی لرستان افزود: لرستان با گرفتن مجوز 14 مرکز جدید علمی کاربردی رتبه اول کشور را در اخذ مجوز مراکز جدید به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون دانشجویان در این دانشگاه در 74 رشته تحصیلی مشغول به تحصیل هستند یادآور شد : امسال نیز 28 رشته به مجموع رشته های این دانشگاه اضافه شده است و هفت رشته جدید دیگر نیز ترم آینده به مجموع رشته های این دانشگاه اضافه خواهد شد.

بهرهی با بیان اینکه تاکنون ه هزار دانشجو از این دانشگاه فارغ التحصیل شده اند اظهار داشت : دانشگاه علمی کاربردی لرستان اولین دانشگاه علمی کاربردی بود که در راستای سیاست های دولت نهم اقدام به کاهش شهریه ها از 5 تا 45 درصد کرد.

رئیس دانشگاه علمی کاربردی لرستان با اشاره به اینکه محور فعالیت ها در این دانشگاه اشتغال است، یادآور شد: تاکنون 90 میلیارد تومان در قالب 17 طرح توسعه ای و 54 طرح خوداشتغالی به فارغ التحصیلان این دانشگاه پرداخت شده است.

بهرهی در پایان از تاسیس مرکز ICT با همکاری مخابرات استان در این دانشگاه به عنوان اولین دانشگاه مجهز شده به این مرکز در آینده نزدیک خبر داد.

ساختمان جدید اداری دانشگاه علمی کاربردی لرستان در زمینی به مساحت 150 متر مربع در چهار طبقه با اعتباری بالغ بر 360 میلیون تومان که 100 میلیون و 700 هزار تومان آن از محل مصوبات سفر هیئت دولت به استان تامین شده است، ظهر امروز با حضور نماینده ولی فقیه در استان ، معاون پژوهشی دانشگاه علمی کاربردی کشور و معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان افتتاح شد.