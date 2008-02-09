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۲۰ بهمن ۱۳۸۶، ۱۴:۲۷

معاون شهرکهای صنعتی کشور:

121 تصفیه خانه در شهرکهای صنعتی کشور ایجاد می شود

121 تصفیه خانه در شهرکهای صنعتی کشور ایجاد می شود

رشت - خبرگزاری مهر: اسفندیار حیدری گفت: تا پایان برنامه پنج ساله چهارم 121تصفیه خانه در شهرکهای صنعتی کشور ایجاد می شود که هم اکنون 53 تصفیه خانه ایجاد شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، حیدری معاون عمران و محیط زیست سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران ظهرشنبه در بازید از شهرکهای صنعتی گیلان، افزود: تا پایال امسال 10 تصفیه خانه به مجموع تصفیه خانه های صنعتی کشور اضافه می شود.

حیدری، ایجاد تصفیه خانه شهرکهای صنعتی را یک اولویت مهم یاد کرد و گفت: 363شهرک صنعتی فعال و 194ناحیه صنعتی در ایران در حال بهره برداری است.

وی بیان داشت: 370هزار نفر در شرکت شهرکهای صنعتعی کشور مشغول به کار هستند.

معاون سازمان صنایع کوچک به مسئله فضای سبز در شهرکهای صنعتی کشور اشاره کرد و اظهارداشت: 10 میلیون نهال تاکنون در شهرکهای صنعتی کاشته شده و امسال هم یک میلیون نهال در این مراکز کاشته خواهد شد.

حیدری وسعت پهنه سبز شهرک های صنعتی را افزون بر 400 هکتار اعلام کرد و یادآورشد: امسال افزون بر 10 هکتار به این پهنه افزوده می شود.

این مقام مسئول در سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران از شهرکهای صنعتی رشت، فومن و ماسال بازدید و در جریان مشکلات و مسائل آنان قرار گرفت.

کد مطلب 635765

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