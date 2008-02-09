121 تصفیه خانه در شهرکهای صنعتی کشور ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، حیدری معاون عمران و محیط زیست سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران ظهرشنبه در بازید از شهرکهای صنعتی گیلان، افزود: تا پایال امسال 10 تصفیه خانه به مجموع تصفیه خانه های صنعتی کشور اضافه می شود.

حیدری، ایجاد تصفیه خانه شهرکهای صنعتی را یک اولویت مهم یاد کرد و گفت: 363شهرک صنعتی فعال و 194ناحیه صنعتی در ایران در حال بهره برداری است.

وی بیان داشت: 370هزار نفر در شرکت شهرکهای صنعتعی کشور مشغول به کار هستند.

معاون سازمان صنایع کوچک به مسئله فضای سبز در شهرکهای صنعتی کشور اشاره کرد و اظهارداشت: 10 میلیون نهال تاکنون در شهرکهای صنعتی کاشته شده و امسال هم یک میلیون نهال در این مراکز کاشته خواهد شد.

حیدری وسعت پهنه سبز شهرک های صنعتی را افزون بر 400 هکتار اعلام کرد و یادآورشد: امسال افزون بر 10 هکتار به این پهنه افزوده می شود.

این مقام مسئول در سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران از شهرکهای صنعتی رشت، فومن و ماسال بازدید و در جریان مشکلات و مسائل آنان قرار گرفت.