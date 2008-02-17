دور جدید گفتگوهای آمریکا و ایران تنها به مسئله عراق اختصاص خواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر "کنت کاتزمن" (Dr. Kenneth Katzman) مشاور سرویس تحقیقاتی کنگره آمریکا در گفتگو با مهر درباره دور چهارم گفتگوهای ایران و آمریکا گفت :"دور جدید این گفتگوها به مسائل عراق محدود خواهد شد ."

وی در پاسخ به این سوال که چرا مقامهای آمریکایی از یک سو به ایراد اظهارات تند خود ادامه می دهند و از سوی دیگر از دور جدید گفتگوها با ایران درباره عراق سخن می گویند، تصریح کرد:" به نظر من این اظهارات به قدری تند نیست که مانع این گفتگو ها شود. "

کاتزمن درباره نتیجه بخش بودن این گفتگوها افزود:" احتمالا این گفتگوها درباره عراق پیشرفت چندانی ایجاد نخواهد کرد، زیرا ایران در حفظ قدرت احزاب شیعه منافع زیادی دارد و امتیازهایی نخواهد داد که قدرت شیعیان را در عراق تضعیف کند."

دکتر "کنت کاتزمن" مشاور کنگره آمریکا

مشاور کنگره آمریکا در پاسخ به سئوال دیگری که چرا با وجود انتشار گزارش 16 نهاد امنیتی آمریکا که بر ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای کنونی ایران صحه می گذارد،مقامهای آمریکایی همچنان به ایراد این اظهارات تند خود علیه تهران ادامه می دهند، بدون توجه به ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران گفت:"این اظهارات تند ادامه دارد، زیرا مقامهای آمریکایی همچنان در نتیجه پیشرفت فناوری هسته ای ایران به یک تهدید مهم پی می برند و اینکه دولت آمریکا متقاعد شده که ایران در مرحله ای فعالیت سلاحهای هسته ای خود را از سر خواهد گرفت."

به گزارش مهر،خشونت، ناامنی و بی ثباتی امنیتی در عراق ناشی از حضور اشغالگران در این کشور و درد و رنج ملت عراق و قربانی شدن صدها نفر از آنها در نتیجه این خشونتها و تامین نشدن امنیت این کشور توسط اشغالگران به عنوان مسئول برقراری امنیت در این کشور سبب شد که جمهوری اسلامی ایران بنا به درخواست عراق آمادگی خود را برای کمک به بهبود اوضاع امنیتی این کشور و کاستن از آلام و رنجهای مردم آن اعلام کند و در همین چارچوب وارد بحث و گفتگو با آمریکا درباره عراق با حضور دولت عراق شود.

در همین راستا، دور اول مذکرات ایران و آمریکا با حضور عراق و درباره این کشور برای بهبود امنیت در آن در 28 می (7 خرداد) و دور دوم 24 جولای (2 مرداد) و دور سوم نیز6 آگوست (15 مرداد) برگزار شد.

دور اول و دوم این مذاکرات بین "حسن کاظمی قمی" سفیر ایران درعراق و "رایان کروکر" سفیر آمریکا درعراق برگزار شد، اما دور سوم در سطح کارشناسان در منطقه الخضراء بغداد انجام شد.

دور چهارم مذاکرات سه جانبه ایران، عراق و آمریکا نیز بنا به درخواست عراق و آمریکا از ایران و ابراز آمادگی تهران به گفته وزیر امور خارجه عراق قرار بود در 18 دسامبر سال گذشته برگزار شود،اما بعدا لیبد عباوی معاون وزیر خارجه عراق اعلام کرد که این مذاکرات به دلیل مشکلات فنی که مربوط به (تعیین) زمان این مذاکرات از آمریکا و ایران، به تاخیر افتاده است.

معاون وزیر امور خارجه عراق 28 دسامبر سال گذشته میلادی گفته بود: رایزنی ها برای برگزاری دور چهارم مذاکرات سه جانبه میان ایران، عراق و آمریکا ادامه دارد.

قرار بود نشست بعدی میان مسئولان آمریکایی و ایرانی روز جمعه 26 بهمن برگزار شود، اما مقامهای سفارت آمریکا و دولت عراق پنجشنبه 25 بهمن اعلام کردند که ایران دور بعدی گفتگوهای خود با آمریکا درباره عراق را به تعویق انداخته است.



"میرمبه نانتونگو" سخنگوی سفارت آمریکا گفت :" دولت عراق به ما اطلاع داده که ایران بار دیگر خواستار تعویق گفتگوهای سه جانبه درباره اوضاع امنیتی در عراق شده است. ما به مدت چندین هفته گفته ایم که برای این گفتگوها آمادگی داریم."

"هوشیار زیباری" وزیر امور خارجه عراق هم اعلام کرد که ایران دور جدید گفتگوها با آمریکا درباره عراق را به تعویق انداخته و هیچ دلیلی برای این تاخیر ارائه نداده است.

وی با بیان این مطلب که این گفتگوها قرار بود روز جمعه(26بهمن) برگزار شود، تصریح کرد:" دیروز(25 بهمن) به اطلاع داده شد که ایرانیها خواستار تعویق این گفتگوها برای مدتی و به دلیلی نامعلوم هستند . این چهارمین باری است که ما روی تاریخ توافق کرده ایم و آنها حاضر نمی شوند."

این در حالی است که یک مقام مسئول در سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد با تایید انجام قریب الوقوع مذاکرات سه جانبه( تهران- بغداد -واشنگتن) گفت: این مذاکرات جمعه 26 بهمن انجام نمی شود.

یک مقام مسئول درسفارت ایران در بغداد در گفتگو با گروه بین الملل خبرگزاری مهر درپاسخ به پرسشی درباره زمان دقیق برگزاری دور چهارم مذاکرات ایران و آمریکا درباره عراق گفت : اصل انجام این مذاکرات همانطوری که آقای منوچهر متکی وزیرامورخارجه ایران اعلام کردند، پا برجاست.



امروز محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران با تایید تعویق زمان برگزاری دور بعدی مذاکرات ایران و آمریکا درباره مسائل امنیتی در عراق علت این تعویق را مسائل فنی عنوان کرد و هر گونه ارتباط این موضوع با تحولات دیگر را منتفی دانست.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی براینکه منظور از مسائل فنی که موجب تعویق این گفتگوها شده، چیست؟ گفت: توجه داشته باشید که ما هیچگاه درباره دور آتی گفتگوها زمانی مشخص نکرده ایم که این زمان به تعویق بیفتد و بعد بخواهیم علت آن را اعلام کنیم؛ آنچه در این خصوص مطرح شده بررسی پاسخها و درخواستهای رسمی طرف عراقی و آمریکایی بوده که پس از آن درباره برگزاری دور بعد گفتگوها به جمع بندی رسیدیم.