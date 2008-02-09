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۲۰ بهمن ۱۳۸۶، ۱۴:۵۱

بازداشت دو عضو گروهک تروریستی منافقین در کربلا

بازداشت دو عضو گروهک تروریستی منافقین در کربلا

سخنگوی رسمی پلیس استان کربلا از بازداشت دو عضو گروهک تروریستی منافقین در این منطقه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، رحمان مشاوی افزود: نیروهای پلیس کربلا در منطقه الحسینیه در ده کیلومتری شمال کربلا چهار نفر از جمله دو نفر از عناصر مجاهدین خلق(گروهک منافقین) را بازداشت کرده اند.

در این عملیات بازداشت،سلاح و نوشته هایی برای تحریک و ایجاد فتنه در جریان برگزاری مراسم اربعین حسینی در ماه جاری میلادی کشف و ضبط شد.

این سخنگو خاطرنشان کرد: دو نفر از این افراد بازداشت شده متعلق به گروه الیمانی هستند.الیمانی لقب رهبران گروههایی است که به ظهور نزدیک امام مهدی (ع) ایمان دارند.

کد مطلب 635808

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