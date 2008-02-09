بازداشت دو عضو گروهک تروریستی منافقین در کربلا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، رحمان مشاوی افزود: نیروهای پلیس کربلا در منطقه الحسینیه در ده کیلومتری شمال کربلا چهار نفر از جمله دو نفر از عناصر مجاهدین خلق(گروهک منافقین) را بازداشت کرده اند.

در این عملیات بازداشت،سلاح و نوشته هایی برای تحریک و ایجاد فتنه در جریان برگزاری مراسم اربعین حسینی در ماه جاری میلادی کشف و ضبط شد.

این سخنگو خاطرنشان کرد: دو نفر از این افراد بازداشت شده متعلق به گروه الیمانی هستند.الیمانی لقب رهبران گروههایی است که به ظهور نزدیک امام مهدی (ع) ایمان دارند.