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۲۰ بهمن ۱۳۸۶، ۱۶:۰۸

پورعرب در "جاده در دست تعمیر" بازی می‌کند

پورعرب در "جاده در دست تعمیر" بازی می‌کند

مجموعه تلویزیونی "جاده در دست تعمیر" به کارگردانی حسین تبریزی و بازی ابوالفضل پورعرب تا چند روز آینده برای شبکه دو سیما کلید می‌خورد.

تبریزی در این باره به خبرنگار مهر گفت: "این مجموعه به تهیه‌کنندگی علیرضا ابراهیمی در 15 قسمت 40 دقیقه‌ای به سفارش شبکه دو و راهنمایی و رانندگی تهیه می‌شود. پخش مجموعه "جاده در دست تعمیر" با مضمون اجتماعی و طنز موقعیت قبل از ایام نوروز از شبکه دو شروع می‌شود و تا چهار روز اول نوروز ادامه دارد."

وی در ادامه افزود: "بهزاد فراهانی، ثریا قاسمی، ابوالفضل پورعرب، رضا توکلی، مریم امیرجلالی، کیومرث ملک‌مطیعی، لاله صبوری، سحر زکریا، کیانوش گرامی و ... بازیگران مجموعه هستند که تا چند روز دیگر کلید می‌خورد. داستان درباره سه باجناق است که می‌خواهند به خانه پدرزنشان بروند. بخش‌هایی از قصه در شمال می‌گذرد، اما لوکیشن‌ها در تهران است."

از عوامل مجموعه تلویزیونی "جاده در دست تعمیر" می‌توان به مهدی سعادت نویسنده، علی عالمی مدیر تصویربرداری، علیرضا افخمی و امیر بهره‌ور صدابرداران، محمدرضا قومی طراح گریم، کیوان ذوالفقاری طراح صحنه و لباس و محسن دانشور مدیر تولید اشاره کرد.

کد مطلب 635854

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