همانند بازی رفت پیروز می شویم/ مسابقات ما را در اصفهان و بدون تماشاگر برگزار کنند

مجید بصیرت در گفتگو با خبرنگارمهر، ضمن بیان مطلب فوق افزود: شرایط تیم بسیار خوب است و بازیکنان آماده اند تا ضمن تکرار پیروزی دور رفت برابر پیکان، بار دیگر خود را به عنوان یکی از مدعیان اصلی قهرمانی در لیگ برتر معرفی کنند.

وی در خصوص وضعیت زمین چمن ورزشگاه نصیری یزد ادامه داد: دو هفته پیش به یزد رفتیم و امکانات زمین چمن این ورزشگاه را بررسی کردیم. با توجه به برآورد ما شرایط ورزشگاه برای برگزاری مسابقه ایده آل است.

سرپرست تیم فوتبال سپاهان اصفهان همچنین تاکید کرد: برگزاری این دیدار در ورزشگاه نصیری یزد باعث می شود که تمام شرایط برای هر دو تیم مساوی باشد اما هدف ما این است که در دیدار با پیکان 3 امتیاز بازی را بدست آوریم.

بصیرت با تاکید به اینکه باشگاه سپاهان تابع تصمیمات فدراسیون فوتبال است، افزود: متاسفانه برگزاری دیدارهای سپاهان در خارج از استان آنهم بدون تماشاگر نمی تواند تصمیم مناسبی باشد زیرا مسئولان امر می توانستند مسابقات ما را در اصفهان و بدون تماشاگر برگزار کنند، موضوعی که تفاوت زیادی با تصمیم اخیر ندارد.

دیدار تیم های فوتبال سپاهان اصفهان و پیکان تهران درچارچوب هفته بیستم رقابت های فوتبال لیگ برتر ساعت 13:30 عصر فردا با قضاوت قاسم واحدی در ورزشگاه نصیری یزد برگزار خواهد شد.