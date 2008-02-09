پیش بینی افزایش 20 درصدی املاک در ممیزی جدید شهر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس سید مناف هاشمی - مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران – صبح امروز در یک نشست مطبوعاتی با بیان اینکه طبق قانون، شهرداری‌های کشورهر پنج سال یک بار باید آمارو اطلاعات املاک را استخراج کنند، در این باره گفت: آخرین ممیزی شهر تهران از سال 75 تا 81 به طول انجامیده است و مرحله پنجم این طرح بعد از یک دوره 6 ساله در دستور کار شهرداری تهران قرار گرفت.این درحالیست که ما قصد داشتیم 18 ماهه این کار را انجام دهیم که به دستورشهردار تهران انجام این طرح را در یک سال به اتمام خواهیم رساند.

وی افزود: از اوایل سال جاری مقدمات این کار از جمله شناسایی ناحیه ای و بلوکی تمامی مناطق 22 گانه و مشخص کردن تغییرات 6 ساله درمناطق را انجام دادیم و از 2 ماه پیش نیز اصلاح نرم افزار این طرح را آغاز کرده ایم.

مناف هاشمی در باره علت اصلاح این نرم افزار گفت: با توجه به اینکه این طرح برای نخستین بار به صورت کاملا مکانیزه انجام می شود برنامه نرم افزاری که برای ممیزی ملک به ملک طراحی شده بود نیاز به تمرین و اصلاح داشت که در 2 ماه گذشته این کار را انجام دادیم.

وی با بیان اینکه برنامه طراحی شده برای ممیزی شهر تهران از سه ویژگی برخوردار است ، گفت: یکی از ویژگی های این برنامه این است که در قالب بازدید یکپارچه مناطق صورت می گیرد، ویژگی دوم هم مکانیزه بودن آن است و یکی از مهمترین ویژگی های آن هماهنگی خوب با دستگاه های داخل سازمان و بیرون سازمان از جمله پست ، زیباسازی و شرکت پردازش است که باعث می شود تا اطلاعات ما یک شکل شود.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید: "آیا تعویض پلاک ها از سوی سازمان زیباسازی شهرداری مشکلی در ممیزی شهر ایجاد نمی کند؟" گفت:این سازمان با هماهنگی ما پلاک های شهر را عوض می کند و ما در ستاد عالی ممیزی تصمیم گرفتیم تا همراه با آنان حرکت کنیم و هر منطقه ای را که آنان کار خود را در آن به پایان رساندند ما ممیزی می کنیم.

به گفته هاشمی 22 ستاد در مناطق 22 گانه با 100 نفر نیروی انسانی که 109 ساعت آموزش ممیزی املاک ،IT و شهرسازی دیده اند کار ممیزی شهر را انجام خواهند داد.

وی افزود: ما قصد داریم تا کاری کنیم تا در آینده ممیزی در شهر صورت نگیرد و هر محله و منطقه ای بتواند خودش اطلاعات را به روز کند تا در آینده در زمینه اطلاعات شهری در آینده مشکلی نداشته باشیم.

مدیر کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران با بیان اینکه بر اساس آمار گذشته حدود 3 میلیون ملک به شکل آپارتمانی و 600 هزار واحد تجاری در شهر وجود دارد، گفت: این آمار دقیق نیست و هنگامی می توانیم آمار واقعی را اعلام کنیم که ممیزی شهر تهران به اتمام برسد البته پیش بینی می کنیم این آمار 20 درصد افزایش یابد.

وی در باره نیروهایی که این کار را انجام می دهند نیز گفت: تیم های یک نفره یا دو نفره با لباس های مشخص و کارت شناسایی بعد از اطلاع رسانی قبلی از سوی مناطق و نواحی و بروشور استاد و مدارک را رویت می کنند.

هاشمی در ادامه با بیان اینکه شهرداری تهران هم مثل بقیه شهرداری های کشور از پشتوانه درآمدی خوبی برخوردار نیست ، از تلاش برای کسب درآمدهای پایدار خبر داد.

وی افزود: از این رو بعد از پس از تعیین تیم کارشناسی فرآیند های کاری را در قالب پیش بینی های لازم ارائه دادیم و توانستیم این طرح را در شورای شهر تهران به تصویب برسانیم.

وی به تدوین طرح جامع درآمدهای پایدار شهرداری تهران اشاره کرد و گفت: ارتقای کارایی نظام تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران، تنظیم مناسبات مالی دولت و شهرداری، اخذ بهای خدمات شهری، فراهم کردن شرایط دسترسی به بازارهای مالی خارجی و داخلی، بازنگری در نظام کسب و درآمد از دارایی‌های غیرمنقول شهری ، نظام کسب و درآمد از فعالیت‌های اقتصادی شهر، استقرار نظام ارزش افزوده ساخت و سازو افزایش ارزش سرمایه دارایی های ناشی از فعالیت های توسعه و ارائه خدمات شهری، نظام کسب درآمد حمل و نقل و ترافیک شهری و نظام اجرایی طرح، 9 محور این طرح هستند.

مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران عنوان کرد: بر اساس محور نظام کسب درآمد از فعالیت‌های اقتصادی شهری سعی شده تا سهم شهرداری از درآمد اقتصادی شهر افزایش یابد که در همین راستا لایحه عوارض کسب و پیشه را به شورای شهر تهران ارائه کرده و با اصلاح این عوارض، میزان عوارض واحدهای تجاری که روزانه چند میلیون درآمد داشته و تنها سالانه 20 تا 50 هزار تومان به شهرداری پرداخت می‌کردند، افزایش یافت، همچنین شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی نیز که تاکنون هیچ عوارض به شهرداری پرداخت نمی‌کردند، طبق مصوبه شورا موظف شدندعوارض بپردازند که امیدواریم این مصوبات با مخالفتی مواجه نشود، زیرا پایتخت نیازمند درآمدهای پایدار است.

هاشمی با اشاره به اصلاح قانون تجمیع عوارض و مالیات بر ارزش افزوده در مجلس شورای اسلامی نیز اضافه کرد: اصلاح این قوانین به نفع شهرداری‌ها بوده به طوری که سهم شهرداری همچون دولت از این محل به 5/1 درصد رسیده و از سال 88 اجرایی می‌شود.

به گفته وی دستگاه‌های دولتی 500 تا 600 میلیارد تومان به شهرداری تهران بدهکارند و در سال 86 نیز مبلغی بابت این بدهی‌ها به شهرداری پرداخت نشده و در لایحه بودجه سال 87 دولت نیز پیش‌بینی نشده، اما کمیسیون تلفیق مجلس مصوبه ای در این خصوص داشته است.

وی درباره مصوبه مذکور گفت: کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، 290 میلیارد تومان اعتبار برای متروی تهران در سال آینده پیش‌بینی کرده و همچنین نمایندگان در این کمیسیون مصوب کردند که اگر شهرداری‌ها اسناد و مدارک محکمه پسند و قطعی در زمینه طلب‌های خود از دستگاه‌های دولتی ارائه کنند و این اسناد به تایید وزارت دارایی برسد، بدهی‌های شهرداری از محل اعتبارات این دستگاه‌ها پرداخت می‌شود.از سوی دیگر این کمیسیون امکان استفاده شهرداری ها از صندوق ذخیره ارزی را هم مصوب کرده که امیدواریم در صحن مجلس نیز به تصویب برسد.

مناف هاشمی در ادامه با اشاره به نیاز به تعامل دولت و شهرداری های کشور، درباره لایحه اصلاح نظامات مالی شهرداری های کشور هم گفت:بر این اساس در سال 62 دولت موظف بود تا در راستای خودکفایی شهرداری ها ظرف 6 ماه لایحه ای را تنظیم کند و ظرف 3 سال شهرداری های کشور را خودکفا کند که پیش نویس آن لایحه سه سال پیش از طریق سازمان شهرداری های کشور و کلان شهرهای کشور آماده شد و در کمیسیون زیربنایی دولت هم تصویب شد و هم اکنون در کمیسیون اقتصادی دولت قرار دارد که اگر پس از تصویب در آنجا به تصویب هیئت وزیران برسد و همچنین به عنوان یک لایحه در مجلس به قانون تبدیل شود بسیاری از مشکلات درآمدی شهرداری ها حل خواهد شد در این خصوص تعامل دولت و شهرداری ها بسیار موثر است.

وی در پایان یادآور شد: اگر اخذ عوارض از کسب و پیشه و شرکت‌های دولتی محقق شود، شهرداری تهران به اهداف تحقق سالانه پنج درصد درآمد پایدار خواهد رسید و ظرف چهار سال آینده این رقم به 20 درصد خواهد رسید که به همین میزان از درآمدهای ناپایدار کاسته خواهد شد.