صنعت همپای کشاورزی و محیط زیست در مازندران گسترش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، محرابیان عصر شنبه در حاشیه آغاز افتتاح 69 واحد صنعتی مازندران در دهه فجر به خبرنگاران در بابل گفت: با مطالعات قبلی صورت گرفته پتانسیل های مازندران برای ایجاد صنایع خودرو سازی در استان فراهم شده است.

وی خاطرنشان کرد: در گذشته شمال کشور به دلیل عدم رعایت موازین زیست محیطی توسط برخی صنعتگران باعث عدم توسعه یافتگی صنعتی شده است.

وزیرصنایع و معادن با توجه به اشاره به اینکه امروزه صنعت با رعایت موازین زیست محیطی و توسعه شهرکهای صنعتی افق توسعه صنعتی در کشور رو به فزونی است، تصریح کرد: با ایجاد صنایع پاک می توان در مناطق جنگلی هم صنعت ایجاد کرد.

محرابیان با بیان اینکه برای توسعه صنعتی، ایجاد شهرکها برای ایجاد کارخانجات صنعتی حائز اهمیت است، یاد آور شد: تا زیر ساختهای صنعت در مازندران فراهم نشود نمی توان شاهد افزایش سرمایه گذاری صنعتی در این استان بود.

وی تقدیر نگاه مدیران استانی و ملی برای توسعه صنعت در استانهای شمالی خصوصا مازندران را موثر خواند و گفت: ایجاد شهرکهای صنعتی می تواند در توسعه صنعت موثر باشد.

وزیر صنایع و معادن در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر نظر وزارت صنایع و معادن با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در سال آینده بیان داشت: تولید با کاهش نرخ سود بانکی همواره موفق است ولی باید همواره ظرفیت بانکها و اقتصاد کشور لحاظ شود.

محرابیان همچنین با اشاره به بحران قطعی گاز در کشور اظهار داشت: شاخصهای تولید و ارزش افزوده گویای این مهم بوده که صنایع با دارا بودن سوخت جایگزین کمتر دچار رکود تولید و فعالیت اقتصادی شده اند.

وی تا ساعاتی دیگر ضمن بازدید از شهرک صنعتی امام زاده عبدالله آمل و افتتاح طرح توسعه صنعتی این شهرستان در جمع صنعتگران و مدیران واحدهای صنعتی استان مازندران حضور خواهد یافت.